闖朝鮮美國士兵已回國　精神及健康良好

美國官員星期三（9月27日）證實，此前非法進入朝鮮的美國士兵特拉維斯·金已經被朝鮮釋放，並「很高興」能夠回家。



朝中社星期三報道，朝鮮當局決定依法把23歲的特拉維斯·金（Travis King）驅逐出境；美國官員則指，特拉維斯·金的身體狀況良好。

法媒報道，在瑞典外交官的協助下，特拉維斯星期三從朝鮮進入中國，之後移交給美國大使和一名高級軍官。隨後，他飛往美國軍事基地。

一名美國高級官員說：「我們可以證實，二等兵特拉維斯·金非常高興能踏上回家的路……他非常期待見到家人。」

美國國家安全顧問沙利文說：「我們感謝瑞典政府發揮的外交作用……以及中國政府為二等兵特拉維斯·金過境提供的協助。」

特拉維斯·金此前因在韓國犯事被拘押近兩個月，原定7月17日遣返美國接受進一步處分。7月18日，他在參觀板門店共同警備區時闖入朝鮮一側，朝鮮隨即扣留他，並對他展開調查。

根據調查結果，特拉維斯·金稱自己越界進入朝鮮，是因為對美軍內部的非人虐待和種族歧視不滿，以及對美國社會的不公平感到失望。他稱，願向朝鮮或第三國尋求庇護。

特拉維斯·金駐韓期間面臨兩項襲擊指控。法庭文件顯示，他承認一項襲擊罪名與破壞警車。進入朝鮮前一天，他原本應回國接受美軍紀律處分，但不知如何逃出機場，並在隔天混入遊客中參觀板門店。

另一名美國官員說：「我們將引導他完成重返社會的過程，解決任何醫療和情感問題，確保他能順利與家人團聚。」他說，任何紀律處分，包括可能的軍事法庭審判都將在此後進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

