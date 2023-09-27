朝鮮驅逐非法入境美軍士兵Travis King　美媒：在中國移交美方

朝鮮9月27日決定驅逐7月非法入境的美軍23歲士兵特拉維斯·金（Travis King）後，美媒27日引述美國官員指，特拉維斯·金現已被美方拘留。



美媒引典兩名美國官員指，特拉維斯·金目前被美方拘留，其中1名官員談到移交特拉維斯·金給美方的過程是在中國發生。

駐韓美軍士兵特拉維斯·金7月從韓國越境朝鮮，引起國際社會關注，朝鮮官媒9月27日公布，朝方決定驅逐特拉維斯·金。

美軍士兵越境朝鮮：美軍23歲士兵特拉維斯．金（Travis King）7月從韓國越境朝鮮，圖為他的照片（Reuters）

特拉維斯·金7月18日從板門店越過朝韓邊界，進入朝鮮境內。

面臨紀律處分的他本應於7月17日乘飛機遣送回美國，據美媒The Messenger於7月20日報道，他以遺失護照為藉口，成功逃離仁川機場，然後18日參加參觀板門店非軍事區的觀光行程，發生越過朝韓邊界的事件。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月引述有目擊者稱，特拉維斯·金在闖入邊界前，曾「哈哈哈」大叫了三聲。

美國白宮在事發後表示通過「多種渠道」試圖與平壤聯繫，聯合國司令部7月底證實開始就事件與朝鮮展開對話。

朝鮮官媒8月報道，特拉維斯·金承認非法侵入朝鮮，並表示願意向朝鮮或第三國尋求庇護。