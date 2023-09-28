太空度過371天破NASA紀錄　美國俄羅斯宇航員返抵地球

俄衛網9月27日指，根據俄羅斯莫斯科州飛行控制中心，俄「聯盟MS-23」飛船著陸艙在哈薩克草原完成著陸，俄羅斯宇航局宇航員普羅科皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dimitri Petelin），以及美國太空總署（Nasa）宇航員盧比奧（Frank Rubio）從國際太空站返回地球，他們創造在空間站逗留時間最長的紀錄。



報道指，香港時間27日下午3時55分，俄「聯盟MS-23」飛船與國際太空站脫離對接，數分鐘後開始離開軌道，「聯盟」號飛船分離為數個艙，載有乘員的着陸艙進入地球稠密大氣層。

對普羅科皮耶夫來說，這是第2次飛行，佩捷林和盧比奧是首次前往軌道。3人在太空度過371天，這是國際太空站考察組成員時間最長的飛行，他們創造在空間站逗留時間最長的紀錄。

報道28日引述俄羅斯航天局Telegram消息稱，普羅科皮耶夫和盧比奧抵達星城。

消息稱：「今天，普羅科皮耶夫、佩捷林（Dimitri Petelin）和盧比奧歷經漫長旅程，從軌道返回了地球！在星城，乘員會議的準備工作早在下降之前就開始了。現在是期待已久的時刻。」

俄羅斯、美國、日本和歐洲航天局都還有太空人繼續在國際太空站上開展工作。