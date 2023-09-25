NASA太空艙帶回歷來最大份量小行星樣本　助研究預防地球被撞擊

美國太空總署（NASA）一個探測器的太空艙24日返抵地球，帶回歷來收集到最大份量的小行星樣本，完成為期7年探索任務中最重要一環。科學家認為，今次任務有助研究防範小行星撞擊地球，以及探索太空資源等領域。 太空總署曾估計，這次採得樣本的小行星「貝努」（Bennu），可能會在159年後、即2182年的9月24日撞擊地球，威力相當於22顆原子彈，撞擊機率為0.037%。



該太空艙降落於猶他州（Utah ）鹽湖城附近沙漠，大約四分之一樣本留給任務團隊研究，小量會送給有份參與計劃的日本和加拿大航天機構，其餘約七成留給其他和未來的科學家，包括遍佈全球60個實驗室的200名科學家。

美國於2016年發射探測器「OSIRIS-REx」，亦是美國第一個小行星採樣探測器，2018年進入小行星「貝努」運行的軌道。在經過近兩年時間繞行後，2020年10月，OSIRIS-REx終於取得與「貝努」表面足夠近的距離，並以機械臂採集到大約250克岩石和塵土樣本。 OSIRIS-REx釋出樣本艙之後，會離開地球軌道，前往探索另一顆名為「阿波菲斯」（Apophis）的近地小行星。

圖為2018年12月2日，OSIRIS-REx拍攝的小行星「貝努」（Bennu）圖像。（路透社）

「貝努」在1999年被發現，由一堆鬆散的岩石組成，每隔6年就會在距離地球靠近的位置經過一次。其直徑大約500米，約45億年前形成，目前距離地球約3.2億公里。科學家認為，對「貝努」的研究有助了解行星的形成和地球生命起源，以及如何避免行星撞向地球。此外，小行星上亦可能有具價值的資源和貴金屬。

這是國際第3次自小行星帶回樣本。日本宇宙航空研究開發機構 （JAXA）先前曾於 2005 年從小行星Itokawa 收集到不到 1 毫克樣本；再於 2019 年從小行星「龍宮」( Ryugu) 收集到5.4 克。