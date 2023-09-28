美國逃兵Travis King如何從朝鮮回國？中國瑞典協助　在丹東移交

美國23歲逃兵特拉維斯·金（Travis King）7月中闖入朝鮮，外界一直關注其下落，朝鮮終在9月27日宣告驅逐他，結果特拉維斯·金經中國回國。在事件中，中國、瑞典政府均有提供協助，特拉維斯·金是在丹東市移交美方。



美國白宮國家安全顧問沙利文在27日一份聲明中，感謝中國與瑞典政府的協助。美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）27日同樣也向中國、瑞典政府致謝。

美軍士兵越境朝鮮：美軍23歲士兵特拉維斯．金（Travis King）7月從韓國越境朝鮮，圖為他的照片（Reuters）

這次事件為何會變成牽涉多國的風波？面臨紀律處分的特拉維斯·金本應在7月17日從韓國仁川機場乘飛機遣送回美國，但據美媒The Messenger於7月20日報道，他以遺失護照為藉口，成功逃離仁川機場，然後18日參加參觀板門店非軍事區的觀光行程，並在觀光途中越過朝韓邊界。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月引述有目擊者稱，特拉維斯·金在闖入邊界前，曾「哈哈哈」大叫三聲。他在越境後被朝鮮軍人帶走。

中國瑞典擔當哪些角色？

7月越境事件發生後，美國白宮就表示通過多種渠道試圖與平壤聯繫，但未獲回覆，至7月底聯合國司令部證實開始就事件與朝鮮展開對話。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）最新在9月27日表示，朝方一直拒絕與美方直接溝通，最終選擇與瑞典對話，瑞典政府幫助談判，達成這次移交。至於中國的角色則不是擔當調解人，而是在提供過境或便利過境方面提供協助。

由於美國與朝鮮之間沒有外交關係，傳統上由瑞典駐平壤大使館代表美國談判。

美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2023年9月在白宮舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

在丹東移交逃兵

綜合英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）所述，瑞典官員前往朝鮮，把特拉維斯·金帶到中國鄰近朝鮮邊境的丹東市，然後在當地把他移交給美方，現場有美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）、瑞典駐華大使及至少1名美國國防部官員。

特拉維斯·金之後上飛機，被帶到瀋陽市，再到駐韓美軍在韓國的烏山空軍基地，然後再啟程前往美國。

美國國安顧問沙利文指「我們感謝瑞典政府作為美國在朝鮮的保護國所發揮的外交作用，並感謝中國政府為便利特拉維斯·金過境提供的協助。」