IMF指中國經濟呈穩定跡象　倡採取改革加速中期增長

國際貨幣基金組織（IMF）在9月28日表示，最近的數據有部份跡象顯示中國經濟趨穩定，但相信如果中國採取措施改革經濟，從投資轉向消費支出，中國可以在中期內加速成長。



IMF首席發言人科扎克（Julie Kozack）在例行新聞發布會上表示，IMF維持對中國今年經濟增長能實現在5%左右的預測，詳細內容將於10月10日與世界銀行（World Bank）舉行的年會上發布。

科扎克指出，中國經濟自2023年首季以來大幅放緩以來，最近的數據有點複雜，但有部份跡象顯示趨向穩定。IMF預計，在人口老化和生產力增長放緩等因素下，中國經濟增速將在中期內放緩至3.5%左右。不過，IMF認為通有方法加速增長，呼籲中國抓住機遇，通過短期宏觀經濟政策支持，以及中期改革來實現經濟再平衡。

路透社指出，IMF的觀點與部份分析師看法一致，因為中國在新冠疫情後的復蘇蹣跚，加上房地產業的大幅下滑，打壓了消費者需求。長達數十年的基建熱潮導致債務積壓，而低迷的私人企業不願投資。有分析認為，隨著人口老化和生產力增長放緩，中國將陷入日本式停滯的風險加劇，主張透過更強勁的消費支出，以提振經濟成長。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）15日受訪時也稱，IMF計劃建議中國改變經濟增長模式，轉為提振疲弱的國內消費。IMF將對中國經濟政策進行「第四條」審查，並會向中國傳達這些建議。