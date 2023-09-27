IMF各國出資比例變或不變？中美為主導權交鋒　美憂中國話語權增

國際貨幣基金組織（IMF）展開增資談判，討論是否或如何調整各國的出資比例，據日媒9月27日報道，美國、中國圍繞IMF主導權展開激烈交鋒，美方擔憂若根據經濟規模調整出資比例，中國的出資比例將貼近美國，華府憂北京話語權大增。



共同社報道，美國財長耶倫在二十國集團（G20）峰會開幕前夕表達不希望調整出資比例的意向。報道指出，美方擔憂若根據經濟規模調整出資比例，美國與中國出資比例的差距，會由現時相差11個百分點，變成兩者差不多，認為此會讓中國獲得更大話語權，美國地位則下降。

報道引述美國國會相關人士認為，對中國有利的改革方案無論如何無法獲得理解，又指若然缺少擁有最大話語權的美國的支持，IMF增資將無法作出決定，美國政府暗示不惜行使否決權，欲強行維持現狀。

中國國務院總理李強9月1日在北京會見國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）（中國政府網站）

日本也希望出資排名不變，因若然根據經濟規模的方式計算，日本的出資排名會遭中國、德國超越，跌至第4位。

在美國、日本想維持既得利益下，以中國為首的新興市場國主張調整出資比例，以體現相對地位的上升。

共同社9月25日曾報道，增資談判預計10月在摩洛哥的會議上定出大致框架，力爭最遲在12月15日正式決定。目前出資比例是美國（17.4%）、日本（6.5%）、中國（6.4%），之後是德國、英國等國家。