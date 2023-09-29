美國政府停擺迫在眉睫　彭博社：不太可能最後一刻避免

分析指出，美國不太可能在最後一刻就撥款法案達成協議，從而避免聯邦政府在9月30日之後停擺。



彭博社說，此次談判無法達成一致的原因很簡單：美國總統拜登（Joe Biden）和其他民主黨人並不擔心政府停擺，會帶來債務違約立即引發金融動盪的風險。美國政府此前已經歷過多次停擺，雖然公共服務和聯邦僱員的工資發放受到干擾，但最初的經濟損失是輕微的。

共和黨陣營則對於是否要政府暫停運轉看法分歧。共和黨內的溫和派希望與民主黨合作，在期限之前通過一項權宜措施以避免政府關門。

溫和派的紐約州眾議員勞勒（Michael Lawler）說，他已告訴黨內同僚們，共和黨必須主動建議通過一項短期支出協議。他說，如果沒有共和黨議員願意這麼做，他將主動提出。

共和黨的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和其他共和黨強硬派已經開出條件，要拜登政府恢復美墨邊界工程、實施嚴格的庇護與移民政策、停止軍援烏克蘭，以及大幅削減聯邦開支，換取同意通過撥款法案。美國2023財年定於9月30日結束，如果新財年預算到了期限仍未能通過，聯邦政府會在10月1日停擺。

美國共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月12日在國會山莊就總統拜登以及其子亨特之指控發言。（Reuters）

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與共和黨參議員公開與眾議院共和黨議員劃清界限。麥康奈爾星期三（9月27日）在記者會上說，會就一項讓政府繼續運作的短期支出措施達成協議，使聯邦政府繼續運轉。他表明一旦政府停擺，共和黨將難辭其咎。

拜登星期三說，政府停擺是可避免的。拜登當天在三藩市與白宮科學與技術理事會成員開會時對記者說：「在政治上，任何事情都可能發生。」

彭博社經濟師認為，一旦政府停擺的時間拉長，共和黨將被指責，對拜登尋求連任有利。然而，如果民主黨同意共和黨強硬派的要求大幅削減聯邦開支，會對2024年的經濟產生影響，執政的民主黨到時就會成為選民責怪的對象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

