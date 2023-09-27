美國參議院就臨時撥款法案展開辯論　避免政府停擺

美國參議院星期二（9月26日）推進一項臨時撥款法案，這個法案旨在阻止政府在5天內落得關閉的下場。



路透社報道，美國參議院星期二以77票贊成、19票反對的表決結果，開始辯論一項為政府提供撥款至11月17日的措施，其中包括約60億美元（約468億港元）用於國內救災，另外約60億美元為烏克蘭提供援助。

不過，共和黨控制的眾議院也打算推進其黨派提出的法案，但這項法案預計難以贏得民主黨佔多數的參議院的支持。

美國國會預算投票經常演變成為共和、民主兩黨之間的對峙，兩邊都希望利用政府關門危機迫使對方讓步。2023財年將於9月30日結束，屆時若美國國會仍未通過任何財政預算方案，聯邦政府將面臨關閉。

共和、民主兩黨之間的分歧表明，聯邦政府很可能在星期天（10月1日）進入美國10年來第四次政府關閉。若政府關閉，甚至可能影響美國的信貸評級。

對此，美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）共同努力，爭取為政府提供資金的短期撥款能夠通過。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）星期二說，他也將尋求共和黨人批准一項法案，包括實施嚴格的邊境和移民限制。雖然這項法案也將為政府提供臨時資金，但所附帶的條件，預計不大可能贏得足夠兩院民主黨人的支持成為法律。