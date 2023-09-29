美經濟學家薩克斯：世界進入多極化　需建共同體應對緊張局勢

世界正進入多極化階段，現在也比任何時候都更加互相彼此依賴，找尋共同價值和建設共同體，將是應對緊張局勢的方法。



美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）星期三（9月27日）在中國山東曲阜舉行的尼山世界文明論壇上，提出上述看法。

薩克斯說，目前世界並沒有共同價值，有很多差異，也有很多不信任。

他提議，找尋共同的價值並建設共同體，以應對當前緊張的局勢，克服世界所面臨的危機，特別是找到和平與和諧的共存。

薩克斯也認為，世界面臨嚴重的緊張局勢，最大的原因也許是世界的秩序正在改變當中。

他說：「我們真正在進入一個多極化的世界。我們還沒有形成對新的多極化世界的共同價值或者共同理解，同時我們也面臨着前所未有的互相依賴、互相關聯，我們比任何時候都更加互相彼此依賴。」

尼山世界文明論壇邁入第九屆，本屆論壇主題為「全人類共同價值與人類命運共同體——加強文明交流互鑒共同應對全球挑戰」。

據中國《經濟日報》報道，尼山論壇設有一個主論壇、13個平行分論壇及系列研討交流活動，採取線上線下相結合的方式進行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

