美國務院報告：中國正致力操縱全球媒體　或令言論自由急劇收縮

美國國務院9月28日發表報告，指中國正透過審查、收集數據、秘密購買外國新聞機構等手段，以操縱全球媒體。報告指出，中國操縱全球資訊不僅是公共外交問題，也是對全球資訊空間完整性的挑戰，此一趨勢可能導致全球言論自由急劇收縮。



由美國國務院全球參與中心（State Department's Global Engagement Center）發布在報告指出，北京每年花費數十億美元操縱資訊，透過「公開和非公開方式」收購外國媒體的股份、贊助網紅、發布虛假資訊，以及審查等方式，宣傳有關中國及其執政共產黨的正面內容。與此同時，在台灣、人權和中國疲弱經濟等具爭議議題上，中國壓制不符其立場的言論。

該份報告引用公開報道及「新獲得的政府資訊」稱，北京透過拉攏外國政治精英和記者，創建自己的資訊生態系統，並在發展中地區投資衛星網路和數碼電視服務，優先宣傳中國官方支持的內容。此外，中國在海外收集數據，使北京能透過針對特定個人和組織，以微調全球審查制度。

報告警告，如果不加以控制，北京的行為可能導致全球言論自由急劇收縮。不過，報告亦指出，儘管中國為此投入了前所未有的資源，但北京針對民主國家的行動遇到「重大挫折」，原因是遭到當地媒體和民間社會抵制。