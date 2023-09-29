北京評孫衛東訪美：中美同意繼續就亞太事務保持溝通

中國外交部9月29日稱，根據中美雙方達成的共識並應美方邀請，9月27日，外交部副部長孫衛東在華盛頓同美國亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）舉行中美亞太事務磋商。



外交部稱雙方圍繞中美關係、亞太地區形勢、各自地區政策及共同關心的國際和地區問題坦誠、深入、建設性地交換了意見。孫衛東闡述了中方在台灣問題上的立場，強調一個中國原則是台海和平穩定的基石。

部門稱孫衛東並就美國推行所謂「印太戰略」及南海等問題表明中方立場。中方強調，中美在亞太開展良性互動符合雙方的共同利益，也是地區國家的共同願望。雙方同意繼續就亞太事務保持溝通。

同日，孫衛東會見了美國代理常務副國務卿紐蘭（Victoria Nuland）。

美國東亞和太平洋事務助理國務卿康達聯同美國務卿布林肯（不在圖中），在美國紐約舉行的聯合國大會期間，在場邊與日本外長（不在圖中）和菲律賓外長（不在圖中）會面。（Reuters）

美國務院新聞發言人米勒（Matthew Miller）9月28日發聲明說，康達和孫衛東在華盛頓舉行會議，討論了朝鮮、緬甸、台灣地區及航運等問題。

俄衛網9月29日引述聲明稱，康達和孫衛東「就地區問題進行了坦誠、深入和建設性磋商，作為保持溝通渠道暢通持續努力的一部份」。他們還就政治問題交換了意見。

康達特別指出「維持基於規則的世界秩序」的重要性。雙方討論了地區問題，包括朝鮮、緬甸和航運問題」。聲明稱：「助理國務卿還強調維護台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。」

美國務院表示：「雙方重申在分歧問題和合作領域保持開放溝通渠道的重要性。」