美國將3華企列實體清單　北京指華府以此遏制中國發展

美國當局9月26日再將3家中國公司列入涉及強迫維吾爾族勞動的實體清單，以消除美國供應鏈中涉及強迫勞動的行為。中國外交部27日回戈稱，所謂新疆的強迫勞動是抹黑中國的巨大謊言，與事實完全相反。



汪文斌表示，中方已多次表明，所謂「新疆存在強迫勞動」，完全是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言，同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。

他稱，美方以謊言為依據，實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」，將中國實體列入有關的制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展，也是對國際貿易規則和市場秩序的破壞，中方對此堅決反對

根據美方公布，新增的3家公司分別為：新疆天棉基業紡織有限公司（Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co, Ltd.）、新疆天山毛紡織有限公司（Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd）及新疆中泰集團有限公司（Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd）。

美國2021年頒布《維吾爾強迫勞動預防法實體清單》（UFLPA），禁止進口在新疆生產或由清單上指定公司生產的產品，除非進口商能夠證明這些商品不是通過強迫勞動製造。該清單列出的公司，被指與新疆政府合作招募維吾爾人、哈薩克人、吉爾吉斯人或其他受迫害族裔的人員。

美國認為，中國當局在新疆為維吾爾人和其他穆斯林少數族裔建立勞改營，北京已多次否認相關指控。