美國將3華企列實體清單　北京指華府以此遏制中國發展

美國當局9月26日再將3家中國公司列入涉及強迫維吾爾族勞動的實體清單,以消除美國供應鏈中涉及強迫勞動的行為。中國外交部27日回戈稱,所謂新疆的強迫勞動是抹黑中國的巨大謊言,與事實完全相反。



汪文斌表示,中方已多次表明,所謂「新疆存在強迫勞動」,完全是反華勢力為抹黑中國炮製的世紀謊言,同新疆各族人民各項權益得到切實保障的事實完全相反。

他稱,美方以謊言為依據,實施所謂「維吾爾強迫勞動預防法」,將中國實體列入有關的制裁清單,擴大對中國企業的打壓範圍,實質是破壞新疆繁榮穩定,遏制中國發展,也是對國際貿易規則和市場秩序的破壞,中方對此堅決反對

根據美方公布,新增的3家公司分別為:新疆天棉基業紡織有限公司(Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co, Ltd.)、新疆天山毛紡織有限公司(Xinjiang Tianshan Wool Textile Co. Ltd)及新疆中泰集團有限公司(Xinjiang Zhongtai Group Co. Ltd)。

美國2021年頒布《維吾爾強迫勞動預防法實體清單》(UFLPA),禁止進口在新疆生產或由清單上指定公司生產的產品,除非進口商能夠證明這些商品不是通過強迫勞動製造。該清單列出的公司,被指與新疆政府合作招募維吾爾人、哈薩克人、吉爾吉斯人或其他受迫害族裔的人員。

美國認為,中國當局在新疆為維吾爾人和其他穆斯林少數族裔建立勞改營,北京已多次否認相關指控。