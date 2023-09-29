中菲南海爭議：小馬可斯稱捍衛菲律賓領土　不是存心找麻煩

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）9月29日說，菲律賓將繼續捍衛海洋領土和漁民的捕撈權，並強調菲律賓不會無端滋事。



路透社報道，小馬可斯是在菲海岸警衛隊拆掉中國海警在南海設置的浮動屏障後，首次針對此事發言。

小馬可斯說，他「不是存心要找麻煩」，而是為捍衛菲律賓的領土。

小馬可斯對記者說：「我們將繼續捍衛菲律賓，還有我們的海洋領土和漁民的捕撈權，過去數百年，我們的漁民都在這片海域捕撈。我想不通為什麼現在會發生這種事。」

菲海岸警衛隊25日晚上發聲明說，依照總統和南海特別工作組的指示，他們已割斷黃岩島（又名斯卡伯勒淺灘，Scarborough Shoal）東南方的浮動屏障。這條由中方設置的浮動屏障長約300米。

聲明指黃岩島是「菲律賓領土不可分割的一部份」，浮動屏障「危害航行安全，明確違反國際法，且妨礙菲漁民維持生計」。

黃岩島鄰近海域自2012年起由中國控制。

菲海岸警衛隊和菲漁業和水產資源局22日執行任務時，發現中國海警船在黃岩島附近設置浮動屏障，阻礙漁船進入魚群較多的淺水區。

中國外交部發言人汪文斌25日在外交部例行記者會上予以回擊，重申黃岩島是中國的固有領土，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。

中國對南海的主權聲索與越南、馬來西亞、汶萊、印尼、菲律賓的專屬經濟區重疊。黃岩島位於菲律賓呂宋島（Luzon）以西240公里處，距離最近的中國陸地海南島約900公里。

2012年，中國與菲律賓的船隻在附近水域對峙後，北京控制黃岩島，菲漁民被迫到更遠的海域捕撈，漁獲量也較小。南海仲裁庭2016年裁定，中國阻止菲漁民進入黃岩島，干涉菲律賓的傳統漁業權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

