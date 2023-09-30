美國政府停擺在即　白宮經濟顧問：或對經濟構成「不必要風險」

白宮經濟顧問布雷納德（Lael Brainard）指出，若美國聯邦政府在10月1日新財年開啟時「關門」，對美國目前趨緩的通貨膨脹的經濟彈性是「不必要的風險」。



路透社報道，布雷納德星期五（9月29日）告訴美國消費者新聞與商業頻道（CNBC），避免政府資金斷裂的決定「完全掌握在眾議院，特別是眾議院共和黨人手中」， 經濟面臨的風險包括現役軍人停薪留職、空中交通延誤，以及美國窮人無法獲得政府福利。

布雷納德說，美國商務部的數據顯示，今年8月除食品和能源外的基本年化通膨率，自兩年多來首次降至4%以下，這對經濟來說「絕對是個好消息」 。

布雷納德補充說：「所有反對者的主要觀點是，如果不大幅增加就業崗位，核心通膨率就不會下降。我們看到的情況並非如此……我們看到就業機會持續增加，核心通膨率已回落到大流行前的水平。」

她認為，政府「停擺」會給工人帶來損失，因為他們將被要求在沒有工資的情況下為美國人民提供「基本服務」。「這對一個已被證明非常有彈性的經濟來說是完全不必要的風險。」

美國2023財年將於週六（30日）結束，如果屆時沒有任何財政預算方案，美國政府將面臨「停擺」。 據了解，美國國會新財年全面支出法案包含12項撥款計劃，為政府各機構提供資金，但推出法案過程耗時。 因此，國會通常會先通過一項臨時撥款法案，以維持政府機構繼續運作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

