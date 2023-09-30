德媒：德國擬分兩步移除華為中興5G設備　營運商稱難實現

德媒9月29日稱，德國內政部擬分兩步來移除及減少5G網絡中的中國製設備，包括中國電訊設備供應商華為（Huawei）和中國中興通訊（ZTE）的設備。報道引述消息指，德國營運商稱這計劃難以實現，德政府或會推出妥協方案，即暫時保留基站天線設備，僅更換軟硬件。



《德國之聲》（DW）9月29日稱，德國政府的兩步計劃內容包括，第一步是自2026年1月起，禁止德國市場的3大移動營運商德國電訊（Deutsche Telekom）、沃達豐（Vodafone）和西班牙電訊公司德國分公司（Telefónica）在其「核心網絡」，即涉及用戶數據的小型運算中心使用華為和中興產品。

第二步是德國內政部與營運商簽訂一項公法條約，規定不在「入口網絡」，包括移動通訊基站使用中國製設備，目標是在2026年10月前將其5G網絡中國設備的比例降至25%。

報道指，在「核心網絡」中，3大營運商確實已基本實現淘汰華為以及中興設備的目標，但在「入口網絡」方面，德國電訊和沃達豐的各自約1.2萬個5G基站中，約半數來自華為。

內文提及3大營運商指，由於包括科技、資金、以及影響5G網絡擴建在內的原因，德國內政部的計劃很難如期實現。沃達豐稱，德國的計劃可能會導致德國出現一個四處移動的網絡黑洞，並持續多年。

報道引述Table.China稱，德國政府可能會暫時允許華為基站的天線設備保留，但天線網絡所使用的科技須在2026年前更換，這妥協方案相對簡單，成本較低。