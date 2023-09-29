中國駐德國大使：冀歐洲在電動車及華為5G問題上更開放

中國駐德國大使吳懇9月28日在德國首都柏林舉行招待會，慶祝中國成立74周年。他稱希望歐洲在看待電動車以及中國電訊設備供應商華為（Huawei）5G問題上展現更多開放和自信，中方也願在互利共贏基礎上繼續加深同歐洲和德國合作。



吳懇說，面對百年變局和「時代轉折」，以及日益增多的全球挑戰，不能因害怕變化和競爭就迷失方向、壁壘高築。他稱不發展才是最大的不安全，不合作才是最大風險。他指希望德國政府和社會繼續以開放心態看待來自中國的學生和學者，在兩國年輕一代心中播下更多友誼的種子。

他表示，在中國式現代化的發展道路上，中國始終從合作與夥伴角度看待德國和歐洲，也希望「夥伴」能繼續成為歐洲和德國看待和發展對華關係的優先定位。他說中國發展不僅會為世界經濟做出貢獻，也會為德國和歐洲開啟更多機會之窗。

他指中德關係在過去50多年裏取得長足發展，雙方交流合作幾乎覆蓋所有領域，中國連續多年成為德國全球最大貿易夥伴，新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情3年讓兩國間交流與合作受到限制，也增加彼此間隔閡與認知差異，雙邊關係亟需注入新動力。他稱在當前這個充滿全球挑戰的時代，必須保持國際聯繫與合作，增進互信和交流，而非互相猜疑和對立。

他稱6月舉行的中德政府磋商為全面重啟兩國各領域對話與合作打響發令槍，作為政府磋商重要成果，近日中德第四輪高級別安全對話在柏林成功舉行，新一輪高級別財金對話舉行在即，兩國立法機構交流加快重啟。他指中方也期待中德對話論壇能繼續成為促進互信與合作的平台，2023年以來，中國已陸續推出多項促進人員往來便利化措施，歡迎德國朋友去中國走走看看。