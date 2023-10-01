斯洛伐克大選結果公布　親俄政黨勝出

斯洛伐克前總理、斯洛伐克社會民主黨（SMER-Social Democracy，暫譯）領導人菲佐（Robert Fico）在剛剛結束的大選中獲勝，預計將第四度成為這歐盟國家的領導人。



路透社報道，斯洛伐克9月30日舉行議會選舉，現年59歲的社會民主黨領導人菲佐憑藉迎合選民的立場成為贏家。眼下，他還需要贏得足夠的盟友支持，才能組建下屆政府。

菲佐是工人家庭出身，1986年獲得法律學位，並加入當時執政的共產黨。1989年，斯洛伐克共產黨（KSS）垮台後，菲佐擔任政府律師，在更名後的共產黨領導下贏得議會席位，並代表斯洛伐克在歐洲人權法院出庭。

2006年，菲佐首次贏得選舉，成為斯洛伐克總理；他後來又在2012年至2018年兩次擔任總理。

報道稱，菲佐在長達30年的政治生涯中，一直巧妙地遊走於親歐主流、反美歐的民族主義立場之間，同時表現出根據民意或政治現實變化而改變路線的意願。

報道也指出，菲佐始終堅定承諾要保護斯洛伐克人民的生活水平。該國很多居民的生活水平僅在緩慢追趕西歐，而許多人對共產主義時代的過去仍有着相對美好的回憶。

菲佐在過去4年中採取更為極端的立場，包括攻擊西方盟友、承諾停止對烏克蘭的軍事支持、批評俄羅斯制裁，以及威脅否決北約（NATO）未來對烏克蘭入盟的任何邀請。

報道稱，2018年，菲佐因陷反貪污抗議浪潮而被迫辭職。兩年後，他所在的社會民主黨在選舉中輸給誓爭反腐的政黨，同時也走向分裂。

此外，菲佐還在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間一度抨擊政府的衛生措施，試圖消除選民的擔憂。與此同時，他對執政政府親西方的路線提出質疑，還曾反對向烏克蘭提供進一步的軍事援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載

