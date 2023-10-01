歐盟將查「中國暗助電動車業」：EU提供補貼與反對中國補貼不矛盾

綜合德新社、彭博社9月30日報道稱，歐盟委員會執行副主席、歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接受德媒採訪時，繼續「威脅」要對中國電動汽車啟動反補貼調查，並稱相關調查將於「未來幾天內」開展。



本文獲觀察者網授權轉載；撰文：阮佳琪



而當問到歐盟自己對歐洲電動汽車產業提供補貼時，東布羅夫斯基斯卻玩起了「雙標」戲碼，宣稱歐盟提供補貼與反對中國提供補貼「並不矛盾」。他辯解稱，歐盟的補貼有「嚴格限制」，不會「扭曲貿易」。

據德新社報道，當地時間周六（9月30日），歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯在接受德媒《法蘭克福匯報》專訪時談及剛剛結束的訪華之行。

東布羅夫斯基斯說，雙方會談是建設性的，期間中方對反補貼調查提出不滿，但他向中方保證，一切調查都將符合世界貿易組織（WTO）的規則，並且中方將有機會充分參與這一進程。

東布羅夫斯基斯宣稱，歐盟啟動調查並非一時興起的突然之舉，而是歐盟有「確鑿」證據可以證明中國提供的補貼正在「扭曲」正常貿易，對歐洲工業構成威脅。

但當被追問這個所謂「證據」具體為何時，他的回答蒼白無力到連德媒記者都忍不住再三確認，「過去兩三年裏，中國在歐盟電動汽車市場的份額已從不到1%上升到8%。這是最明顯的、且不是唯一的威脅證據。」

他還一本正經地強調稱，「當別人不遵守紀律時，我們希望能夠更有力地捍衛我們的企業和經濟的利益。」

歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）2023年9月23日在中國上海舉行的外灘峰會時發表演說。（Reuters）

當記者提問關於歐盟自己也對電動汽車行業提供補貼的問題時，東布羅夫斯基斯的回應又開始「雙標」。他辯解稱，歐盟提供補貼並不能作為不反對中國補貼的論據，「歐盟的補貼主要是針對採購溢價，不會扭曲貿易。對於其他類型的補貼幫助，比如對電池廠，歐盟國家援助規則都規定了嚴格的限制。」

早前曾有英媒稱，除了中國車企，包括美國企業特斯拉（Tesla）和從中國向歐盟出口電動汽車的歐洲汽車製造商也可能將受到相應審查。

「這麼說吧，目前我們還沒有做出決定，但調查程序並不局限於中國品牌。」他在此次採訪中也對此做出補充，並透露調查可能在「未來幾天內」啟動。

另據彭博社報道，東布羅夫斯基斯還宣稱，中國電動汽車也對是否推遲歐盟和英國之間的電動車關稅徵收產生影響。

報道稱，英國和歐洲的汽車製造商正在向歐盟施壓，要求推遲實施將於2024年生效的「原產地規則」條款，以避免許多英國製造汽車，尤其是電動汽車，被徵收出口關稅。

根據「原產地規則」的要求，從2024年1月開始，歐盟和英國之間交易的電動汽車必須有60%的電池和45%的零部件（按總價值計算）來自於這些地區，否則將面臨10%的關稅。

歐洲汽車行業希望布魯塞爾方面將這項貿易規則推遲至3年後即2027年再實施，因為歐洲和英國各地開設電池工廠的步伐緩慢，歐洲製造的大多數汽車將不符合新的原產地規則。報道稱，他們目前主要從亞洲購買電動車電池，通常在汽車總值中佔到四成左右，新的關稅會使歐洲電動汽車的價格更加昂貴，讓該行業損失高達43億歐元。

歐洲委員會常務副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理何立峰（不在圖中）在一同主持中歐經貿高層對話後，於釣魚台國賓館一同出席記者會。（Reuters）

歐盟委員會早前曾堅稱將繼續這項徵收關稅的計劃。該委員會高級官員聲稱，歐盟的電池投資出現「斷崖式下跌」，這些關稅將刺激本土生產。

報道稱，布魯塞爾方面一直堅持避免修改英國脫歐後通過的《歐盟—英國貿易與合作協議》，以免為後續沒完沒了的其他改動開啟先例。

不過，東布羅夫斯基斯接受德媒採訪時表示，在「脫歐協議」之外，仍有避免徵收電動汽車關稅的可能，但他未做出詳細說明。

東布羅夫斯基斯聲稱，「我們希望能避免關稅。如果歐盟和英國現在互相徵收關稅，這對我們的產業不會有任何幫助。如果有的話，也只有中國（受益）。」

自訪華第一天起，東布羅夫斯基斯嘴上說着歐盟不想與中國「脫歐」，但實則一直為歐盟的貿易保護主義政策辯護，其老調重彈宣稱歐盟尋求對華「去風險」，更煞有其事地聲稱，中國給在華歐企提供的是「不公平的競爭環境」，因此歐盟必須採取措施「保護自己」。

圖為2023年9月24日，商務部部長王文濤在京與來訪的歐委會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯舉行會談。雙方圍繞第十次中歐經貿高層對話籌備，重點就電動汽車、5G等議題深入交換了意見。（中國商務部網站）

9月24日，商務部部長王文濤在京與東布羅夫斯基斯舉行會談，重點就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查表達嚴正關切和強烈不滿。王文濤表示，中國電動汽車快速發展，依靠的是研發創新、自由競爭和完備的產業體系。歐方擬進行的反補貼調查是貿易保護主義行為，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業鏈供應鏈穩定。希望歐方與中方開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以非政治化、非歧視性方式妥善解決貿易摩擦。

9月25日，外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應表示，「關於歐盟對中國電動汽車啟動反補貼調查，中國商務部已經作出了回應。我願強調，中方一貫反對各種形式的貿易保護主義，歐盟方面採取的有關措施不利於全球汽車產業鏈、供應鏈穩定，不符合任何一方的利益。」

另據商務部網站9月25日消息，當天中歐雙方舉行了第十次中歐經貿高層對話。雙方就歐盟近期推出的國際採購工具、外國補貼審查、碳邊境調節機制等貿易政策深入坦誠交換了看法，中方希望歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐正常貿易往來和綠色可持續發展創造良好環境。