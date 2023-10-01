英國保守黨大會　辛偉誠強調優先目標是降低通脹而非減稅

英國在10月1日舉行保守黨大會，首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）稱政府在降低通脹上取得「良好進展」，並稱目前未有減稅計劃。



英國保守黨大會在10月1日於曼徹斯特舉行，辛偉誠接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，政府在降低通脹方面正在取得「良好進展」。英國的通脹率預料在2023年底降至約5%，相較於1月的水平下降一半。

通脹高企下保守黨的支持度仍然低迷，英國《衛報》報道，保守黨在多個民調下落後工黨平均18%，外界關注辛偉誠會否在可能在2024年秋季舉行的大選前調低稅率。房屋部長高文浩（Michael Gove）在接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，希望能在大選前降低稅率，以減少勞動階層的負擔。

報道指辛偉誠正考慮削減遺產稅，因為這是選民最不受歡迎的稅項之一，而大多數保守黨人同樣支持削減遺產稅。然而，辛偉誠回應BBC訪問時拒絕就減稅評論，強調削減通脹是政府優先措施，並形容「通脹有如納稅」。

據英國國家統計局9月20日公佈的數據，英國8月份消費者價格指數（CPI）同比上漲6.7%，漲幅低於7月的6.8%。英國央行次日宣佈，維持基準利率5.25%不變。此前，英國央行已連續14次加息。

英國前首相卓慧思（Liz Truss，又譯特拉斯）2022年9月在黨內選舉擊敗辛偉誠出任首相，上台後推出激進減稅計劃，引發英國金融市場動盪，導致她上任僅40多天就匆匆下台。據英國獨立電視台（ITV）報導，政府仍有機會在2024年春季的預算案中發表減稅計劃，以提振保守黨選情。