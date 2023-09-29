英國著名「羅賓漢樹」倒塌　16歲男孩涉案被捕

英國著名地標「羅賓漢樹」（Robin Hood's Tree）9月28日被發現倒塌，當局認為該棵有數百年歷史的老樹遭故意破壞，一名16歲男孩涉嫌刑事毀壞被捕。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞報道，「羅賓漢樹」位於諾森伯蘭郡（Northumberland）哈德良長城（Hadrian's Wall）旁邊，它曾經是荷里活影星奇雲高士拿（Kevin Costner）主演的電影《羅賓漢》（Robin Hood: Prince of Thieves）其中一個取景地而成名，因此每年吸引全球大批遊客到當地「打卡」，並在2016年贏得英國樹王稱號。

「羅賓漢樹」是英國上鏡率最高的樹木，攝於2021年2月26日。（Reuters）

諾森伯蘭郡警方表示，「羅賓漢樹」是舉世聞名的地標，今次事件為當地帶來嚴重衝擊、悲痛和忿怒。目前調查處於初步階段，警方呼籲公眾提供線索，並扣留一名涉案的16歲男孩協助調查。

管理「羅賓漢樹」的諾森伯蘭郡國家公園管理局稱，正與相關部門及夥伴合作了解事件，因此要求公眾暫時避免到當地。英國樹木學會（The Arboricultural Association）行政總裁柏克（John Parker）認為，「羅賓漢樹」難以修復，即使它有可能從底部長出嫩枝，但都永遠無法長回原狀。