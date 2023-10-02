中德高級別財金對話　同意公平競爭基礎上擴大雙向市場開放

中德10月1日舉行高級別財金對話，達成25點共識，並發表聯合聲明。此外雙方同意加強財金領域合作，在公平競爭的基礎上擴大雙向市場開放。



中國財政部網站發布的聯合聲明，稱雙方致力於通過多雙邊渠道加強宏觀經濟政策協調，共同促進世界經濟復甦和可持續發展，維護全球金融穩定，以及共同推動完善國際經濟治理，反對貿易保護主義，支持以世貿組織為核心、以規則為基礎、非歧視、公平、開放、包容、公正、可持續和透明的多邊貿易體制。

雙方承諾在公平競爭基礎上共同努力擴大雙向市場准入，深化可持續貿易投資合作，同意進一步加強在銀行業和保險業領域監管合作，歡迎發行上市全球存托憑證（GDR）和中國存托憑證（CDR）的可能性，並將加大力度支持更多企業發行GDR和CDR，不斷提高中德資本市場互聯互通水平。

聲明稱兩國2024年在北京聯合主辦中德財政合作對話論壇，對40年來中德兩國財政合作的歷程與成效進行回顧，並鼓勵中德雙方有關部門積極參與論壇，為兩國合作應對氣候變化、生物多樣性保護等全球性議題作出積極貢獻。

雙方同意兩國主管部門就豁免在德中資銀行分行子行化監管要求的必要條件開展對話。中國繼續表示願意鼓勵至少一家總部設在中國的銀行在德國（法蘭克福）開設子行作為其歐洲總部。

中德關係：第三次中德高級別財金對話2023年10月1日在德國法蘭克福舉行，中國國務院副總理何立峰與德國財政部部長林德納共同主持對話。圖為2023年10月1日，德國聯邦財政部公布的照片。（X/Twitter@BMF_Bund）

雙方再次強調有效、全面、系統地解決低收入和中等收入國家債務脆弱性問題的重要性。兩國也將繼續保持密切合作，共同應對和打擊跨境逃稅，以及承諾在全球全面實施金融行動特別工作組（FATF）標準，同意在FATF等多邊框架下加強反洗錢和反恐怖融資合作。

兩國也歡迎和鼓勵符合條件的德國經營主體積極參與中國銀行間市場，包括發行熊貓債、投資人民幣債券、使用人民幣債券作為擔保品、參與中國銀行間外匯市場等。雙方支持德國金融機構開展人民幣業務和相關金融服務，為企業跨境貿易和投資提供便利，也支持解除跨境交易的雙邊限制和潛在障礙，支持人民幣清算行滿足當地金融機構和企業的人民幣業務需求。

第三次中德高級別財金對話星期天在德國法蘭克福舉行，由中共政治局委員、國務院副總理、對話機制中方牽頭人何立峰與德國財政部部長、對話機制德方牽頭人林德納共同主持。對話期間，何立峰和林德納共同出席了中德金融界圓桌會。

據德國之聲報道，林德納說，德國和中國應在保障競爭公平的前提下，相互向對方進一步開放市場。

新華社則報道，何立峰說，中國願同德國一道，深化互利共贏合作，為中德全方位戰略夥伴關係發展注入更多正能量。雙方圍繞宏觀經濟形勢與全球經濟治理、中德金融合作進行了深入溝通交流，達成一系列互利共贏的成果和共識。