英國增派200人前往科索沃駐紮　北約加強當地駐軍

北約10月1日表示，英國正增派約200名軍人，加入已經在科索沃活動的一支400人英國分隊。該地區早前發生武裝衝突，隨後北約決定加強在當地的駐軍。



北約發言人表示，這決定是因應9月24日科索沃警察遭到暴力襲擊、地區緊張局勢加劇後做出的。

英國國防部9月29日發表聲明稱，英國已將一個營的部隊指揮權移交北約，以便在需要時提供支援，科索沃當局隨後對此表示歡迎。同日美國白宮警告稱，塞爾維亞正在其與科索沃邊境地帶進行大規模軍事集結，包括機械化步兵部隊以及先進火炮、坦克等。

塞爾維亞與科索沃緊張局勢近日再度升級，一羣塞族人在科索沃北部的巴尼斯卡村入口處設置了兩輛卡車作為路障，科索沃警察隨後試圖拆除路障，與塞族人發生衝突，造成3名塞族人死亡，1名科索沃警察死亡、1人受傷。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）否認此次衝突與塞爾維亞當局有關，譴責科索沃當局故意挑釁、製造緊張局勢，使得當地一些塞族人發起反抗。武契奇同時宣稱，塞爾維亞永遠不會承認獨立的科索沃，。

歐盟主持的塞爾維亞和科索沃關係正常化的談判於近期陷入僵局，目前有3700名北約軍人以維和部隊身份駐留在科索沃境內。