科索沃修道院遭武裝分子佔領爆槍戰　總理斥塞爾維亞支持襲擊

科索沃緊張局勢升溫，該國總理庫爾蒂（Albin Kurti）24日表示，北部以塞爾維亞族為主的地區，當日凌晨有約30名武裝分子襲擊村莊，在殺害一名警員後，該批武裝分子佔領了一座修道院，現正與警方對峙。目前尚未清楚襲擊由誰策劃，但庫爾蒂批評，犯罪分子獲塞爾維亞支持。消息指出，至少3名武裝分子已被擊斃。



庫爾蒂表示，警方凌晨在科索沃北部的班尼斯卡（Banjska）附近一處村落遭到伏擊，至少30名全副武裝的持槍人士，其後把自己困在一座修道院內與警方對峙。塞爾維亞正教會（Serbian Orthodox Church）證實，持槍人士闖入班尼斯卡一座修道院，「武裝蒙面男子在庭院裡走動，偶爾會聽到槍聲。」

警方表示，襲擊者於凌晨3時左右，首先將兩輛重型貨車停放在通往村莊的一座橋上，然後向接近他們的警察開槍，再闖入附近的修道院。至今警方與襲擊者仍有零星交火，當地道路仍然關閉，包括與塞爾維亞的兩個過境點。 路透社報道，可以看到北約部隊、科索沃警察在通往巴尼斯卡的道路上巡邏。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責事件，形容襲警事件「駭人聽聞」，又指在修道院周圍持續的敵對行動，令更多無辜生命面臨危險。他補充說，歐盟和北約駐科索沃代表團正在與當局聯繫。

庫爾蒂表示，凌晨的槍擊事件造成警方1死1傷，屬於恐怖主義行為。他並歸咎於塞爾維亞政府，指武裝分子獲得貝爾格萊德（Belgrade）官員在政治、財務等方面支持，呼籲對方投降。

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）預計稍後將發表講話，稱向記者揭穿庫爾蒂的所有謊言與騙局。

科索沃政府5月決定在4個以塞爾維亞族為主的市鎮，任命阿爾巴尼亞族出任首長，引起不滿。幾個月以來，科索沃北部越趨緊張。科索沃境內居民絕大多數是阿爾巴尼亞族，但在靠近塞爾維亞的北部領土，有幾個市鎮仍以塞爾維亞族佔多數。