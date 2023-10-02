中美科技巨頭「龍爭虎鬥」 新加坡學者：下一戰場是它
中國加大對手機應用的監管後，蘋果應用程式商店也要求應用商必須有中國官方備案號，才能在當地架。這意味着包括臉書、X（前稱推特）在內的國外應用程式，明年可能從中國的蘋果應用商店下架。
本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：黃小芳
受訪學者分析， 華為在硬件上逐步追趕蘋果的同時，中美科技巨頭的競爭也將從硬件轉向應用生態環境的開發。
根據IT之家、快科技等科技資訊網站報道，蘋果9月29日左右更新了大陸的應用商店支持文件，其中列明在大陸上架的應用程式，必須具備有效的互聯網信息服務提供者備案號。
換言之，新上架的應用程式必須有中國官方提供的備案號，才能在蘋果應用商店提審；若海外應用不申請備案號，也可能無法在中國繼續上架。
過去兩個月來，中美手機巨頭被推到兩國科技戰的前沿，中美在手機軟件領域的競爭，也出現升溫的勢頭。
中國工業和信息化部今年7月印發通知，要求所有應用在明年4月前，向電信主管部門履行備案手續，登記實名、網絡資源和業務等信息。明年4月至6月底，電信主管部門將對應用備案情況開展監督檢查，並對仍未履行備案手續的應用依法進行處置。
明年7月新條例常態化實施後，蘋果公司料不能繼續在中國應用商店上架未報備的應用程式。
此前，中國境內的蘋果應用商店長期存在漏洞。中國多年來封鎖Instagram、X（前稱Twitter）、Facebook、YouTube和WhatsApp等外國網絡社交媒體平台。但中國用戶仍可通過虛擬專用網路（VPN）登錄這些網站，也能由此在蘋果應用商店下載並使用這些應用；新條例將填補這個漏洞。
據市場洞察公司Sensor Tower估計，在過去十年裏，上述五款國外應用程式在中國的下載量共計超過1.7億次。中國去年年底出現的白紙運動，相關訊息和影片就是在X等平台上傳播。
《華爾街日報》過去一週報道稱，蘋果人員近月來和中國官員會面，討論了新條例對其大陸應用商店中，國外應用供應的影響。
北京政府要求蘋果必須嚴格對未報備的國外應用實施條例，蘋果內部則有人擔心新條例將如何落地，以及其對用戶的影響。
蘋果在中國的應用程式商店平台目前有超過132萬個應用；有分析指出，海外應用商向北京政府備案、符合數據審查的要求並不現實，明年很可能有大批國外應用在中國的蘋果應用商店下架。
新加坡管理大學計算與訊息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》訪問時說：
如果那些熱門的外國應用程式都不能在中國大陸使用，對一般蘋果用戶的使用體驗影響非常大。蘋果在中國市場可能會受到很大的影響，蘋果的股價連帶着對其他美國科技股的股價也會造成也很大震盪。
華為8月底低調發佈的新款手機Mate 60 Pro，被視為華為的重大技術突破，有觀點因此認為，中美晶片領域的差距正在縮小。朱飛達分析，華為在硬件上逐步追趕蘋果的同時，中美科技巨頭的競爭也將愈加從硬件轉向應用生態環境的開發。
至於中美雙方在手機軟件領域的博弈會否繼續升溫，朱飛達認為仍得觀察年底中美高層的互動。「如果這個趨勢持續加劇，中美脫鈎的趨勢就非常明顯了」，中美民間的人員往來也會因為通訊便利問題進一步受到阻礙。