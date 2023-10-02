中美科技巨頭「龍爭虎鬥」　新加坡學者：下一戰場是它

中國加大對手機應用的監管後，蘋果應用程式商店也要求應用商必須有中國官方備案號，才能在當地架。這意味着包括臉書、X（前稱推特）在內的國外應用程式，明年可能從中國的蘋果應用商店下架。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：黃小芳



受訪學者分析， 華為在硬件上逐步追趕蘋果的同時，中美科技巨頭的競爭也將從硬件轉向應用生態環境的開發。

根據IT之家、快科技等科技資訊網站報道，蘋果9月29日左右更新了大陸的應用商店支持文件，其中列明在大陸上架的應用程式，必須具備有效的互聯網信息服務提供者備案號。

換言之，新上架的應用程式必須有中國官方提供的備案號，才能在蘋果應用商店提審；若海外應用不申請備案號，也可能無法在中國繼續上架。

過去兩個月來，中美手機巨頭被推到兩國科技戰的前沿，中美在手機軟件領域的競爭，也出現升溫的勢頭。

圖為2021年9月28日路透社發布的設計圖片，可見帶有華為標誌的智能手機立於美國國旗前方。（Reuters）

中國工業和信息化部今年7月印發通知，要求所有應用在明年4月前，向電信主管部門履行備案手續，登記實名、網絡資源和業務等信息。明年4月至6月底，電信主管部門將對應用備案情況開展監督檢查，並對仍未履行備案手續的應用依法進行處置。

明年7月新條例常態化實施後，蘋果公司料不能繼續在中國應用商店上架未報備的應用程式。

此前，中國境內的蘋果應用商店長期存在漏洞。中國多年來封鎖Instagram、X（前稱Twitter）、Facebook、YouTube和WhatsApp等外國網絡社交媒體平台。但中國用戶仍可通過虛擬專用網路（VPN）登錄這些網站，也能由此在蘋果應用商店下載並使用這些應用；新條例將填補這個漏洞。

據市場洞察公司Sensor Tower估計，在過去十年裏，上述五款國外應用程式在中國的下載量共計超過1.7億次。中國去年年底出現的白紙運動，相關訊息和影片就是在X等平台上傳播。

2023年7月8日，在中國北京釣魚台國賓館，一名工作人員走過美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰會晤會場前方懸掛的美國和中國國旗。（Pool via REUTERS）

《華爾街日報》過去一週報道稱，蘋果人員近月來和中國官員會面，討論了新條例對其大陸應用商店中，國外應用供應的影響。

北京政府要求蘋果必須嚴格對未報備的國外應用實施條例，蘋果內部則有人擔心新條例將如何落地，以及其對用戶的影響。

蘋果在中國的應用程式商店平台目前有超過132萬個應用；有分析指出，海外應用商向北京政府備案、符合數據審查的要求並不現實，明年很可能有大批國外應用在中國的蘋果應用商店下架。

新加坡管理大學計算與訊息系統學院副教授朱飛達接受《聯合早報》訪問時說：

如果那些熱門的外國應用程式都不能在中國大陸使用，對一般蘋果用戶的使用體驗影響非常大。蘋果在中國市場可能會受到很大的影響，蘋果的股價連帶着對其他美國科技股的股價也會造成也很大震盪。

華為8月底低調發佈的新款手機Mate 60 Pro，被視為華為的重大技術突破，有觀點因此認為，中美晶片領域的差距正在縮小。朱飛達分析，華為在硬件上逐步追趕蘋果的同時，中美科技巨頭的競爭也將愈加從硬件轉向應用生態環境的開發。

至於中美雙方在手機軟件領域的博弈會否繼續升溫，朱飛達認為仍得觀察年底中美高層的互動。「如果這個趨勢持續加劇，中美脫鈎的趨勢就非常明顯了」，中美民間的人員往來也會因為通訊便利問題進一步受到阻礙。