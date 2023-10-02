特朗普嚴重誇大資產值涉詐欺　今晚10時紐約出席聆訊

美國前總統特朗普（Donald Trump）稱會在當地時間10月2日早上在紐約地方法庭出席民事訴訟案聆訊。他與兩名兒子、女兒伊萬卡及特朗普集團被控多年對稅收人員、銀行和保險公司說謊，經常虛報物業和金融資產價值，構成欺詐。



紐約曼哈頓最高法院法官恩戈龍（Arthur Engoron）已在9月26日裁定特朗普欺詐。這是民事訴訟案，因此是無陪審員的審訊，由法官充當陪審員。

今次聆訊在當地時間10月2日早上10時開始，即香港時間同日晚上10時。特朗普稱他會出席。

伊萬卡也涉案

恩戈龍9月已下令吊銷用於經營其部份大型物業的10個商業實體的執照。影響遍及特朗普大樓以及他位於紐約的高爾夫球俱樂部。

恩戈龍今次將須裁定特朗普一夥是否應支付檢察總長詹樂霞（Letitia James）求處的2.5億美元（約19.6億港元）罰款，以及特朗普、小特朗普（Donald Trump Jr.）、埃里克（Eric Trump）、伊萬卡（Ivanka Trump），甚至特朗普集團是否可繼續在紐約營商。

是次裁決或令特朗普失去對其在紐約州的一些關鍵資產做出戰略和財務決策的權力。特朗普出席聆訊前於社交媒體Truth Social對恩戈龍及詹樂霞大肆批評。

特朗普孫女成年禮：圖為美國前總統特朗普長女伊萬卡2023年6月12日在Instagram發布的相片。（Instagram@ivankatrump）

嚴重虛報資產值

詹樂霞3年前開始調查特朗普一夥，2022年9月提控，指他們精心策劃一場「令人震驚的詐欺案」。

她主張特朗普一夥在大段期間向銀行和保險公司提交「嚴重誇大」的數字，致力為集團爭取更好的貸款條件以及進行稅務操縱。她的辦公室也發現，特朗普在2011年至2021年間的任何一年的淨資產，都被誇大19億美元至36億美元。

惟即使恩戈龍將做出裁決，解決詹樂霞提出的一大指控，尚有6項欺詐指控待處理。

圖為2023年10月1日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者在美國紐約市特朗普大樓外高舉美國國旗。（Reuters）

官司纏身前總統

特朗普是第一位面對刑事指控的現任或前任美國總統，他在4宗不同的案件被起訴。

他在佛羅里達州因離任後不當處理機密文件、在華盛頓特區因試圖推翻大選結果，在佐治亞州因試圖扭轉該州選舉結果而被控，在紐約則因為他曾向美國成人片女星克利福德（Stephanie Clifford、藝名Stormy Daniels）支付掩口費而吃官司。

特朗普的私人律師科恩（Michael Cohen）被指在2016年大選前向她支付一筆錢，2018年科恩證實此事。科恩沒說付錢的原因。這筆錢被認為是科恩為影響選舉而進行的非法競選捐贈。

在美國，支付封口費不屬違法，但根據科恩案的法庭文件，公司在內部賬簿中把該款項報銷為「法律費用」，此舉有可能干犯偽造商業紀錄罪。