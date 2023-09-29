再度缺席辯論引批評　特朗普仍領先共和黨內對手

美國共和黨總統參選人在最新一場辯論中就中國、移民、經濟等議題激烈交鋒，再次缺席辯論的前總統特朗普（Donald Trump）則成為他們的共同攻擊目標。不過，各候選人似乎都未能說服共和黨選民，他們是比特朗普更好的人選。



共和黨總統參選人第二場辯論9月27日在加州（California）的列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行，參與者包括佛州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、北達科他州（North Dakota）州長伯古姆（Doug Burgum，暫譯）、新澤西州（New Jersey）前州長克里斯蒂（Chris Christie）、南卡羅來納州（South Carolina）前州長黑利（Nikki Haley）、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、南卡羅來納州參議員蒂姆．斯科特（Tim Scott），以及前副總統彭斯（Mike Pence）。未出席8月首場辯論的特朗普再次缺席。

美國共和黨2023年9月27日在加州舉行總統參選人辯論（Reuters）

中國問題是辯論的焦點議題之一。民調支持率僅次於特朗普的德桑蒂斯對中國在拉丁美洲的軍事和經濟擴張表示擔憂，並誓言要以「硬實力」應對中國。

德桑蒂斯也對特朗普缺席兩場辯論表示不滿，稱「他今晚應該站在這個台上」，並指責他導致美國背負額外數萬億美元債務。克里斯蒂也嘲諷特朗普「害怕」辯論，還建議他把名字從Donald Trump改成「唐老鴨」（Donald Duck）。

曾是特朗普副手的彭斯也表明，若當選總統，他將採取與特朗普截然不同的做法。彭斯稱，特朗普打算把權力集中在聯邦政府手中，自己則會賦予各州更大權力。

民調：特朗普以37個百分點領先德桑蒂斯

路透社與益普索（Ipsos）最新民調顯示，特朗普以37個百分點遙遙領先排名第二的德桑蒂斯。特朗普接連缺席共和黨辯論顯示，他並不把黨內對手放在眼裏，而是把注意力放在可能在2024年總統選舉中再次與他對決的民主黨籍總統拜登（Joe Biden）身上。

特朗普競選團隊在一份聲明中說：「今晚的共和黨辯論和第一場同樣無聊且無關緊要。」聲明還呼籲共和黨全國委員會（Republican National Committee）停止舉行辯論，以便「把火力對準」拜登。

本文獲《聯合早報》授權轉載

