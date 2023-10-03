俄媒：普京暗示參加2024年大選
撰文：許懿安
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路透社10月3日引述《生意人報》（Kommersant）同日稱，俄羅斯總統普京暗示他將參加下個月開始的2024年總統選舉競選活動。倘若他參選並當選，他將至少在2030年繼續執政。
根據俄羅斯法律，該國大選2024年3月17日舉行。若沒候選人獲得逾半選票，第二輪選舉4月7日舉行。勝選的人在5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。
根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由不得超過2屆，改為總任期不得超過2屆，而此前的總統的任期數字歸零。普京因此可再次競選，惟根據憲法修正案，無論連任與否，他未來只能再當選2次。
俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin，又譯作葉爾欽）1999月12月31日突然宣佈辭職，當時是總理的普京走馬上任。普京已在俄羅斯執政超過20年。
普京1999年以總理身份接替葉利欽成為署理總統，2000年大選中首次當選總統，及後於2004年連任。由於俄羅斯憲法內的2任限制，普京2008年卸任後退居第二線，由其於擔任聖彼得堡副市長時一手提拔的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當總統。梅德韋傑夫於任內修憲，將總統任期由4年改成6年，然後於一屆後再次跟普京「王車易位」，由普京再度披甲上陣於2012年再次當選總統，並於2018年成功連任，又贏得一個6年的任期。
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