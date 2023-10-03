俄媒：普京暗示參加2024年大選

路透社10月3日引述《生意人報》（Kommersant）同日稱，俄羅斯總統普京暗示他將參加下個月開始的2024年總統選舉競選活動。倘若他參選並當選，他將至少在2030年繼續執政。



根據俄羅斯法律，該國大選2024年3月17日舉行。若沒候選人獲得逾半選票，第二輪選舉4月7日舉行。勝選的人在5月7日宣誓就職，執政至2030年5月7日。

根據俄羅斯2020年憲法修正案，總統連任任期由不得超過2屆，改為總任期不得超過2屆，而此前的總統的任期數字歸零。普京因此可再次競選，惟根據憲法修正案，無論連任與否，他未來只能再當選2次。

俄羅斯總統普京2023年8月4日在俄羅斯莫斯科克里姆林宮通過視像連線主持與俄羅斯聯邦安全會議（Security Council）進行的會議。(Reuters)

俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin，又譯作葉爾欽）1999月12月31日突然宣佈辭職，當時是總理的普京走馬上任。普京已在俄羅斯執政超過20年。

普京1999年以總理身份接替葉利欽成為署理總統，2000年大選中首次當選總統，及後於2004年連任。由於俄羅斯憲法內的2任限制，普京2008年卸任後退居第二線，由其於擔任聖彼得堡副市長時一手提拔的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）當總統。梅德韋傑夫於任內修憲，將總統任期由4年改成6年，然後於一屆後再次跟普京「王車易位」，由普京再度披甲上陣於2012年再次當選總統，並於2018年成功連任，又贏得一個6年的任期。

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