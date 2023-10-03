英國政府傳中止伯明翰曼徹斯特高鐵計劃　辛偉誠拒表態

英國多個傳媒報道，首相辛偉誠（Rishi Sunak）政府有意叫停連接伯明翰至曼徹斯特的2號高鐵（HS2）計劃，辛偉誠沒有正面回應，只表示仍未作最終決定。



路透社報道，辛偉誠接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，外界有不少猜測，但他不會為了成為其他人電視節目的話題而被迫倉卒下定論，而是希望為國家作正確決定。

不過辛偉誠指出，該計劃需要納稅人數以十億計英鎊資金，因此不應操之過急，民眾應預期他會需時及妥善處理問題。

HS2原定連接倫敦至伯明翰，再向北擴展路線至克魯（Crewe）、曼徹斯特及列斯（Leeds），提升主要城市之間的交通，惟受到工程延誤及成本上漲影響，工程造價由2015年的557億英鎊，增至2019年的980億英鎊，而在2020年的審視更顯示可能升至1106億英鎊。

目前工程集中於倫敦至伯明翰路段，《獨立報》指出，叫停伯明翰以北路段工程或為政府節省最多340億英鎊。

外界估計辛偉誠會在4日於HS2其中一個主要目的地曼徹斯特的保守黨年會上宣布有關消息，當地商界領袖認為，假如政府中止或推遲計劃，都是對當地民眾的背叛。

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）日前警告，政府暫停為倫敦尤斯頓站（Euston）重建成高鐵站的計劃，而是要求HS2旅客在倫敦市郊轉車前往市中心，只會令HS2變成大白象工程，亦無助改善交通的原意。