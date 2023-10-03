Siam Paragon槍擊案｜泰國多個商場設金屬探測器　檢查行李多疏漏

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午發生槍擊案，造成至少1人死亡，多人受傷，一名14歲疑犯被捕。槍擊案在泰國並非新鮮事，泰國多個商場也設有金屬探測器，以及安排保安把守出入口，搜查顧客隨身物品，但這類檢查通常都粗疏。



泰國部份商場如位於曼谷的Terminal 21都備有金屬探測器、在入口設置閉路攝錄鏡頭，以及由有穿制服但沒持有槍的保安員把守。他們對於進入商場者有搜查其隨身行李，但通常都是做得比較粗疏。

這次發生槍擊案的Siam Paragon，根據2020年的外電照片及一些網絡圖片顯示，其現場入口同樣設有金屬探測器，但由於大型商場往往有多個出入口，未知是否每個出入口均有設置。

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2015年2月，曼谷曾發生炸彈爆炸案，事發位置在Siam Paragon外，幸無人受傷。路透社當時報道，在炸彈爆炸案後，泰國曼谷市中心多間商場也加強安全檢查，例如商場營運商Central Pattana提升旗下商場保安設施，下令保安人員檢測遊客的隨身行李，其商場包括CentralWorld、CentralPlaza與Central Festival。

泰國公民能在該國通過合法途徑取得槍枝，不少泰國人因此持有槍械，惟當地也時有發生槍擊案。

在約1年前的2022年10月6日，泰國東北部一間托兒所發生大規模槍擊案，一名槍手闖入殺害多人，事件中有至少38人死亡，包括22名幼童。

2020年2月，一名軍人在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）4個地方開槍殺死至少29人，包括闖入呵叻府商場Terminal 21 Korat犯案。