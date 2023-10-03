Siam Paragon槍擊案：疑犯戴cap帽疑有美國旗　面無表情喃喃自語

泰國警方已經逮捕在Siam Paragon商場開槍射擊的罪犯，迄今3死6傷。警方已經逮捕疑犯，是年僅14歲的少年。網上流傳的影片，顯示在人拍攝他落網的一刻，在他被制服以及雙手被反綁後面向鏡頭自言自語。這名剛奪走多人性命的疑犯面無表情的模樣，令人憤怒齒冷。



▼現場拍我疑犯落網的畫面顯示，罪犯身穿深色衣服、迷彩褲，戴着手套，穿靴子。此外社交媒體流傳的照片，顯示疑犯頭戴鴨舌帽，前方疑似是美國國旗。

他使用的槍支為9毫米口徑Glock 19手槍。

事發在當地時間10月3日下午4時40分左右，警方接受，有歹徒使用槍支向人群開火，事件發生在Siam Paragon內部。正在商場內進行購物的民眾紛紛逃命，與此同時，相關人員立即封鎖有關區域，防止無關人員進入。初步報告稱，有人聽到大約4至5聲槍響。

▼社交媒體X流傳大量現場影片，顯示顧客及逃人驚惶逃命、奪門而出，而及刺耳的尖叫聲在偌大的商場內迴盪。

警方稱，最終是疑犯同意放下武器，並在Siam Kempinski Hotel Bangkok三樓被制服：

事發商場Siam Paragon。社交網站流傳的影片顯示，有大批民眾逃出商場。