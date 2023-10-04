歐洲議會通過反脅迫工具法案　反制別國經濟制裁

撰文：蕭通
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歐洲議會10月3日以壓倒性票數通過「反脅迫工具法案」（Anti-Coercion Instrument，ACI），當有歐盟成員國遭別國經濟制裁時，可以採取貿易報復、加徵懲罰關稅、進出口管制或限制投資等措施反制，可就引致的損失要求賠償。議會新聞稿稱，當歐盟或成員國面對外國試圖影響特定政策或立場的經濟勒索時，法案作為最後回應手段。

法案在578票贊成、24票反對及19票棄權下通過，預計未來數星期正式生效。歐洲議會指出，「反脅迫工具法案」於2021年12月由歐盟委員會提出，背景為美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間，美國對歐洲施加的經濟壓力；以及中國與歐盟的多次對立。不過，法案條文並未點名中國或特定國家。

根據法案，若他國因不滿意歐盟或成員國的政策、政治立場，包括議會的決議案，從而採取貿易、投資等經濟的脅迫報復行為，歐盟就可採取反制。

歐盟委員會可以用4個月調查，若證實存在脅迫行為，首先會通過對話尋求停止脅迫，如果對話失敗，並獲成員國同意，歐盟委員會將用6個月時間，制定適當措施反制。

法案還需經過歐盟理事會通過，並刊登公報20日後才能生效。議會預期法案將在本月獲歐盟理事會通過。

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