麥卡錫遭罷免｜如何選新議長：1月亂局或重演　特朗普也是人選？

美國眾議院歷史上首次罷免議長，議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭黨友倒戈踢下台，美國會如何選出新議長？在沒有先例的情況下，兩黨領導人還要商討何時舉行新選舉，路透社指，隨時會重演1月時的亂局。共和黨內未有明確人選，更有人想推舉前總統特朗普（Donald Trump）做議長。



麥卡錫3日遭罷免後，北卡羅來納州（North Carolina）國會議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，直至共和黨選出新議長。

路透社4日指，根據議會規則和程序指引，臨時議長的職責並不明確，只指出「可以在選出議長或臨時代議長之前行使議長職務所需和適當的權限」。

在選出新議長前，眾議院難以繼續有關向政府提供撥款的提案，但另一方面，短暫擺脫停擺危機的美國政府，正等待議員再通過撥款法案，否則至11月17日會出現部份停擺。

圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明。他稱不再參加競選，又指黨友蓋茨是針對他。（Reuters）

共和黨議員指，他們需至少一星期時間來選出新議長，意味會令通過議案的時間更加緊迫。

目前仍未有選出新議長的具體日期，共和、民主兩黨的領導人須決定何時展開議長選舉的程序。今年1月眾議院議長的選舉過程曾出現混亂，麥卡錫多天都無法取得足夠票數，經歷15次表決才當選。

報道指，混亂有可能重演，除非議員意識到混亂會使公眾不滿，且危害到他們在2024年選舉前景，始會開始團結起來。

誰會競選下任新議長？

在民主黨內，眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）很大可能代表民主黨出選，他目前正是眾議院民主黨領袖，也曾參與1月選舉。

2023年10月2日，美國前總統特朗普（Donald Trump）現身紐約曼哈頓的法院，就他及其家族企業涉嫌虛報資產案接受民事審訊。（路透社）

共和黨則未有明確人選，麥卡錫遭罷免後，表明不會再競選議長，路透社指，有可能成為他接班人的人除了臨時議長麥克亨利外，還有前總統特朗普（Donald Trump）、眾議院共和黨「第二把手」斯卡利斯（Steve Scalise）、眾議院共和黨黨鞭埃默（Tom Emmer）、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）和議員唐納茲（Byron Donalds）。

根據美國憲法，眾議院議長不必是國會議員，所以有些共和黨人想推舉特朗普做議長，但這位前總統正把目標放在2024年的總統大選，他表示並不想擔任議長。