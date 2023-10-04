美國眾院議長遭罷免　議事槌誰可拿上手？

美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）10月3日遭罷免，成為歷史上首名遭罷免的美國眾議院議長。不少人好奇接下來會發生什麼。



共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）3日提出罷免動議，雖然黨友科爾（Tom Cole）提案擱置罷免案，但以218票對208票遭否決。針對罷免麥卡錫的投票3日舉行，結果為216票對210票，麥卡錫遭罷免。

麥卡錫被罷免後，支持保留他職位的北卡羅來納州（North Carolina）國會議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長，直至共和黨選出新議長。

路透社指，麥卡錫遭罷免，有可能成為他接班人的人包括麥克亨利、前總統特朗普（Donald Trump）、眾議院共和黨「第二把手」斯卡利斯（Steve Scalise）、眾議院共和黨黨鞭埃默（Tom Emmer）、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）和議員唐納茲（Byron Donalds）。

從歷史上看，眾議院一直是推舉其成員擔任議長，但美國憲法並未規定議長必須是當選眾議院成員。儘管特朗普表示自己對此不感興趣，他某些盟友提出，特朗普可能擔任議長。

麥卡錫盟友也可以推舉並投票支持麥卡錫再次擔任議長，不過麥卡錫表示，自己不會再競逐眾議院議長的職位。