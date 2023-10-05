菲律賓為仁愛礁前哨站提供補給　批評中國船隻企圖阻撓

菲律賓官方稱，已成功向阿雲津礁（中國稱仁愛礁）的一個菲國軍事前哨站提供物資，並指中國船隻嘗試阻擋、騷擾和干擾物資運送任務。



據彭博社報道，菲律賓國家安全委員會在聲明中稱，多艘中國海警局和海上民兵船隻星期三（10月4日）嘗試阻止菲律賓軍方和海岸警衛隊執行最新補給任務。

菲律賓將一艘二戰時期的船隻作為前哨站，並從1999年起定期運送物資到這個前哨站。 菲國指中國海警和海上民兵船隻經常嘗試菲國方面提供物資，並發布影片和圖像來證明這項指控。

中國海警局星期三指菲律賓兩艘運補船和兩艘海警船未經中國政府允許，在當天進入有主權爭議的仁愛礁鄰近海域，並說：「中國海警依法對菲船隻進行嚴正警告 、全程跟監、有效規制。」

中菲兩國在南海的主權爭議近期有升溫跡象。 中國海警船8月以水砲阻攔菲船艦向仁愛礁坐灘的廢棄軍艦運送輪換人員及補給物資，菲律賓為此提出抗議。

菲律賓在9月譴責中國在斯卡伯勒淺灘（Scarborough Shoal，中國稱為黃岩島）設置約300公尺長的浮柵，阻擋菲律賓漁民前往捕魚，菲國為此拆除了浮柵。 中國海警局稱，海警已主動收回攔阻設施，菲國並未拆除。

本文獲《聯合早報》授權轉載

