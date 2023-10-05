印度警方擴大針對媒體調查　指控其企圖製作「不正確的印度地圖」

印度警方在10月5日擴大對獨立媒體NewsClick的調查，指控其企圖製作「不正確的印度地圖」，並試圖破壞2019年的大選。



印度內政部的一名官員表示，德里警方開始對與新聞網站NewsClick的9名記者和社會活動人士進行盤問，其中包括在３日被盤問的６人。

警方在3日對NewsClick在新德里辦公室及記者的住所進行了搜查，隨後逮捕了創始人和一名高級行政人員。NewsClick的律師未有立即置評，該媒體公司在星4日的一份聲明中表示，他們不會製造政治宣傳，同時他們的資金是通過合法的渠道獲得。

警方在3日告訴法庭，他們要求拘捕NewsClick的負責人，是因為調查人員得悉他們與美國商人Neville Roy Singham在「討論如何製作一幅不含喀什米爾的印度地圖，並將阿魯納恰爾邦顯示為爭議地區」，為中國宣傳。

警方表示喀什米爾和阿魯納恰爾邦都是印度的不可分割的一部份，在地圖上錯誤地描述兩地觸犯法例。

警方還指出，NewsClick的創始人普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個秘密組織「密謀破壞2019年大選」，但未有提供細節。

當地媒體組織和反對派批評印度政府的行動，國際特赦組織在4日要求當局停止對獨立媒體的打壓，並立即釋放任何出於政治動機被拘留的記者。