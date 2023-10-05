前日本駐印尼大使：印度印尼將決定誰主導國際輿論

在以中美為首的兩極世界裏，印度和印尼將成為未來重要的崛起力量，決定中美兩方陣營誰更能主導國際輿論，而印尼等東南亞國家料將繼續是大國角力的主戰場。



前日本駐印度尼西亞大使石井正文周三（10月4日）在「亞洲前瞻峰會」演講時指出，印度和印尼在國際舞台上會越來越重要，而面對國際格局的鉅變，日本繼續與美國加強同盟之際，也亟須加強和東南亞各國及志同道合國家的合作。

石井正文根據經濟體量和人口增長趨勢推斷，二三十年後，全球最重要的七個經濟體將為美國、中國、印度、日本、印尼、歐洲和俄羅斯。

如果再發生類似烏克蘭戰爭的事件，美日歐會站在一邊，中俄在另一邊。印度和印尼則在中間，他們靠向誰，那一方就會形成國際輿論中的大多數。 石井正文

中美大國在東南亞的競爭近年越演越烈，各方都努力加強自己在這個重要海上航線的影響力。石井正文指出，印度未來也會加入這個戰局。

前日本駐印尼大使石井正文（右）與南洋理工大學比較政治與國際政治陳嘉庚講席教授廖振揚教授，周三出席亞洲前瞻峰會2023論壇。（鄺啟聰攝）

東南亞國家多次強調不願選邊站，但石井正文透露，根據日本外交部民調，多數東南亞國家人民「內心已做了選擇」。其中，印尼、越南和菲律賓傾向美國和日本；泰國、馬來西亞和緬甸在中美間搖擺；柬埔寨、老撾和汶萊則傾向中國。唯有新加坡比較特殊，跟中美兩國都有密切往來。他因此打趣說：「新加坡大概可以兩邊都下注。」

廖振揚：選邊不符東南亞國家利益 東盟須團結面對挑戰

不過，南洋理工大學比較政治與國際政治陳嘉庚講席教授廖振揚教授在同場座談上指出，局勢會不斷改變，東南亞各國的政治立場其實無法簡單歸類。

廖振揚重申，選邊不符合東南亞各國的利益，「東盟須要團結一致，這是東盟今後面臨的最大挑戰」。在他看來，選邊的論述本身就存在問題，因為這會樹立一種二元對立的世界觀，但事實上沒有一個東南亞國家可以選擇只跟中美其中一方合作。

他強調，東南亞須要主動去應對中美博弈帶來的挑戰、加強東盟自身的架構，以及與其他區域組織合作，才不會「受掣於大國的競爭」。