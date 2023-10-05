普京談俄烏戰爭：西方脫離現實　忘記什麼是妥協

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月5日在瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）成立20周年大會上發表講話，他批評西方國家領袖在烏克蘭問題上脫離現實，忘記了什麼是妥協。



路透社5日報道，普京稱「我們在西方的對話者似乎完全忘記了合理的自我克制、妥協、願屈服以達到每個人都可以接受的結果等概念…… 他們實際上只專注於一件事，就是不惜一切代價推動自己利益。如果這是他們的選擇，讓我們看看會發生什麼。」

他又主張俄羅斯並未發動「對烏克蘭的戰爭」，相反是在試圖終止這場戰爭。他指責西方煽動衝突。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月5日在瓦爾代辯論俱樂部成立20周年大會上發表講話（Reuters）

俄衛網5日指，普京發言時又評論西方政治稱「擦亮眼睛，殖民統治時代早已結束」，又指企圖建立壟斷注定失敗，世界是極為多樣。

他批評美國及其衛星國採取謀求霸權的路線，又指剝削的時代過去， 每個人都應該獲得福祉。

普京又談到關於俄羅斯加入北約的提議，「北約不需要（我們）這樣的國家。試問還有什麼，我們認為我們已經是『自己人』了。還有什麼？不再有意識形態對抗了，問題在哪裏呢？顯然，問題在於地緣政治利益和對他人的傲慢態度，在於自以為是。」