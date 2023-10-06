拜登移民政策大逆轉　德州加建邊境牆阻非法移民　特朗普促道歉

美國總統拜登（Joe Biden）移民政策大逆轉，美國政府表示，將在美墨邊境加建「邊境牆」，以阻止來自非法移民人數一再刷新紀錄。邊境牆為前總統特朗普（Donald Trump）的標誌性政策，拜登2021年1月就任後曾揚言「不再以納稅人金錢修建邊境牆」，並將對已投入的資源進行審查。特朗普5日在社交媒體上稱：「拜登會向我和美國道歉嗎？」拜登5日辯稱，由於國會已為邊境牆撥款，他無法阻止相關使用，宣稱仍認為這種屏障不起作用。



國土安全部5日公布，將放棄多項法案、法規和其他要求，以確保在德州南部「迅速建設障礙物和道路」。據指出，德州南部的斯塔爾縣（Starr County）將加建約32公里的邊境牆，官員指該地區有大量越境點。

路透社引述美國官員解釋，於特朗普政府期間分配的資金，現在會被用於建造邊境牆，因為政府別無選擇。「法律要求我們這樣做。這筆資金原定於2023年底到期，如果我們不使用它，我們就會違法，」

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該名官員表示，在特朗普政府的領導下，國會在2019財年撥款13.75億美元用於建築圍欄，這筆錢不能用於其他任何用途。政府一直呼籲國會重新撥款，轉而資助更明智的邊境安全措施，例如邊境技術，但一直未有成功。

拜登總統任內，美墨邊境的非法過境人數持續刷新紀錄，包括在剛過去的9月再創下新高。

拜登最初承諾撤銷多項特朗普任內的限制移民政策，但保留了一項名為第42卷（Title 42）的公共衞生命令，允許邊境人員將非法移民驅逐到墨西哥，以阻止移民尋求庇護。

不過，該命令已於今年5月11日到期。拜登政府曾以一項嚴厲的新規定取而代之，要求非法入境者需先進行預約，否則將面對更嚴格的庇護門檻。新規定宣布後，移民人數最初大幅下降，但最近幾週又開始上升。

非法入境者的增加，給美國邊境城市帶來壓力。德州伊格爾帕斯（Eagle Pass）市長9月宣布進入緊急狀態，據指最近有數千名移民湧入該市。紐約市長亞當斯（Eric Adams）10月5日也出訪墨西哥、哥倫比亞和厄瓜多爾，向各地強調紐約市無法容納非法移民。