特朗普要用國防預算修邊境牆　不料引發日本恐慌

隨着美國總統特朗普（Donald Trump）政府將國防預算轉用於建設與墨西哥之間的邊境牆，日本方面開始擔憂美方可能要求日本等盟國彌補美國駐軍相關設施完善費用，從而對駐沖繩海軍陸戰隊的轉移產生影響。

美國在日本有大量駐軍，圖為位於日本沖繩的駐日美軍基地。（VCG）

日本共同社9月15日報道稱，隨着特朗普政府將國防預算轉用於建設與墨西哥之間的邊境牆，對美方可能要求日本等盟國彌補美國駐軍相關設施完善費用等的警惕升温。由於駐關島的美軍設施建設費用也是挪用對象，也有觀點擔憂對駐沖繩海軍陸戰隊的轉移產生影響。

據新加坡《聯合早報》此前報道，美國國防部9月3日宣布將撥出36億美元預算，用於修建隔離美墨邊境牆的項目。這份預算料將延期超過120項國內外軍事項目。

美國五角大樓發言人霍夫曼（Jonathan Hoffmann）表示，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）在獲得國會批准6周後，簽署了將127項國內外「延期軍事項目」的資金轉移的協議。

為回應白宮的要求，埃斯珀批准重新規劃36億美元的軍事建設資金，用於修建大約182公里長的邊境牆。其中一半資金將由五角大樓從海外建設項目轉移，另一半資金將從國內項目轉移。

而共同社進一步披露稱，其中一半、約18億美元是駐外美軍相關費用，包括約4億美元的5處駐日美軍基地預算。

共同社指出，預算被挪用的項目有橫田基地（東京都）的運輸機庫建設、嘉手納基地（沖繩縣）的設施完善、巖國基地（山口縣）的加油設施、橫須賀基地（神奈川縣）及麥克特勒斯營（沖繩縣）的學校設施等。美方說明稱這些項目並非中止而是延期，日本政府相關人士認為「將在下年度的美國國防預算中填補空缺」。

然而，特朗普以前就要求盟國提高費用負擔，國防部高官也稱「將與盟國及友好國家合作改善美方費用負擔」，暗示一部分被挪用的費用也可能轉嫁給各國。

被挪用的預算還包括關島美軍基地的實彈射擊場建設費用等，對駐沖繩海軍陸戰隊轉移的影響也受到關注。