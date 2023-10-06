特朗普支持「鐵粉」喬丹選眾院議長

美國眾議院10月3日罷免共和黨籍的麥卡錫（Kevin McCarthy）議長職務後，共和黨保守派眾議員喬丹（Jim Jordan）於10月4日率先表態角逐議長之位。喬丹是美國前總統特朗普（Donald Trump）的堅實盟友，已獲後者背書。



喬丹4日對記者表示，他正在角逐眾議院議長一職。

經常誇誇其談的他是眾議院司法委員會主席，也是帶頭對美國現任總統拜登（Joe Biden）展開彈劾調查的人之一。

他的作風可能讓他在下週的眾議議長選舉中難獲黨內溫和派支持，但同樣至少能從3極右強硬派中獲得一些選票。他們就是在3日將麥卡錫趕下台的人。

喬丹亦是特朗普重要支持者。喬丹曾被曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）起訴，指他干預紐約州的刑事案件，為特朗普因掩口費案被起訴一事，對檢方發動「違憲攻擊」。

美國共和黨籍的眾議員喬丹2023年9月28日出席眾議院監督和問責委員會的彈劾調查聽證會，就美國總統拜登的彈劾調查發言。（Reuters）

其他可能的候選人包括共和黨的第二號人物、眾議院多數黨領袖斯卡利塞（Steve Scalise）眾議院第三號共和黨人埃默（Tom Emmer），以及共和黨研究委員會（Republican Study Committee，RSC）主席赫恩（Kevin Hern）。 麥卡錫被解職後，眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）擔任臨時議長。

眾院領導層出現動盪之際，聯邦政府新財年的預算案尚無進展，為期45天的臨時撥款以於11月17日到期。幾位共和黨眾議員預期，即使選出繼任人，仍需要一段時間才能團結黨團。