諾貝爾和平獎揭盅　伊朗在囚人權倡議者Narges Mohammadi摘冠

諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize）10月6日公布結果，由伊朗在囚人權倡議者兼記者穆罕默迪（Narges Mohammadi）奪得。她目前因散佈「反國家宣傳」等罪名而在伊朗服刑。



穆罕默迪是伊朗著名人權倡議者和記者，致力於爭取婦女權利和廢除死刑。

諾貝爾獎社交網站指，表彰穆罕默迪為反對伊朗婦女受壓迫及為促進所有人的人權和自由而展開的鬥爭。

帖文指，伊朗政府曾逮捕她13次，定罪5次，總共判處她31年監禁和154下鞭刑。 穆罕默迪仍在獄中。

位於挪威的奧斯陸和平研究所（Peace Research Institute of Oslo，PRIO）介紹，她目前因散佈「反國家宣傳」等罪名在囚。

穆罕默迪生於1972年，現年51歲。她在大學時期於伊朗修讀物理，她當時已經以倡導平等和婦女權利而聞名。2011年，她因努力協助被監禁的社運人士及其家人而首次被捕。

諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）之前在9月15日宣布，由於瑞典貨幣最近貶值，2023年每項諾貝爾獎的獎金會增加至1,100萬瑞典克朗（約782萬港元）。如果一個獎項有多於一名得獎者，他們就會平分這些獎金。

本年度的諾貝爾經濟學獎（Nobel Memorial Prize in Economic Sciences）尚未公布，會在香港時間10月9日下午5時45分左右公布。