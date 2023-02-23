2023諾貝爾和平獎共305人或組織獲提名　多涉俄烏戰爭

撰文：張顥庭
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挪威諾貝爾獎委員會（Norwegian Nobel Committee）2月22日表示，共305名候選者獲提名角逐2023年諾貝爾和平獎，其中包括212人及93個團體，但未有提供詳細名單。

諾貝爾獎委員會指出，本屆候選人數量為2019年以來最少，而在最近8年，獲提名者已均多於300名，人選最多的一屆是2016年，共376名候選者競逐諾貝爾和平獎。

本屆多名獲提名者都涉及俄烏戰爭，或屬俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的反對者，包括烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskyy）、北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）、俄羅斯反對派領袖納瓦利內（Alexei Navalny）、青年運動組織「春天」（Vensa）等。

德國之聲（DW）23日報道稱，伊朗女權運動家阿里內賈德（Masih Alinejad）、瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）、香港前支聯會副主席鄒幸彤、中國異見人士彭立發、民間組織「維吾爾特別法庭」（Uyghur Tribunal）等，亦在候選名單之列。

諾貝爾委員會規定，獎項候選人名單至少會保密50年，但有資格提名者，包括各國前任得獎者、部份政界人士及大學教授，均可選擇公開自己提名的人選或組織。

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