耶倫出訪9天推動世界銀行改革　料晤中國官員

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）星期天（10月8日）將開啟為期9天的海外訪問。此次出訪預計將推行世界銀行改革議題，與中國高級官員會晤，以及可能會商議限制俄羅斯石油銷售收入的新方法。



彭博社報道，耶倫將在摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）逗留5天，國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行秋季年會在當地舉行。

美國財政部一高級官員5日向記者說，耶倫10日下午3時15分將在馬拉喀什就世行改革發表講話，並於11日上午9時舉行新聞發布會。

美國的改革議題包括承諾向世行提供更多資金，以幫助各國應對氣候變化，並敦促其他國家效法。

IMF與世行秋季年會可能給耶倫提供與中國對口官員面談的機會，外界普遍猜測雙方將尋求會晤，但迄今尚無公告。

過去幾個月，美中關係有所改善，特別是自耶倫7月訪問北京以來，兩國經濟關係有解凍跡象。7月訪問是耶倫擔任財長以來首次訪問北京。

IMF與世行秋季年會10月9日至15日在摩洛哥馬拉喀什舉行。9月8日摩洛哥發生破滅性地震後，世行和IMF工作人員一直與摩洛哥當局及一個專家小組密切協調，評估馬拉喀什主辦2023年秋季年會的能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

