以巴加沙地帶烽煙再起　哈馬斯是何方神聖？

中東加沙地帶（Gaza Strip）10月7日爆發近年來最嚴重的軍事衝突，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）稱向以色列發射超過5000枚火箭，以捍衛阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）。消息指以色列南部斯代羅特（Sderot）有警局被佔領，另外亦有傳以軍士兵被俘。

這次衝突正值十月戰爭爆發50週年紀念翌日，但到底哈馬斯是何方神聖？該組織又從何獲得資金和武器？



德國之聲（Deutsche Welle）報道，哈馬斯在1980年代成立，並一直反對阿拉法特（Yasser Arafat）領導的巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization，PLO）。有傳哈馬斯早期曾獲以色列資助，以扶植可以與PLO對抗的勢力，但各方都否認說法。

哈馬斯的立場與PLO不同，前者一直不承認以色列的存在權。阿拉法特在1993年與以色列簽署奧斯陸協議（Oslo Accords）、結束長達6年的第一次起義後，哈馬斯拒絕接受該和平進程，並繼續向以色列發動襲擊。

加沙地帶由巴勒斯坦哈馬斯武裝組織控制，立場明確反以色列。圖為哈馬斯武裝份子在2017年7月20日參與軍事巡遊。（Getty Images）

哈馬斯在2006年的加沙地帶大選贏得絕對大多數議席，更於翌年透過政變鞏固其地位，該組織控制加沙地帶，西岸地區則由立場較為溫和的法塔赫（Fatah，巴勒斯坦民族解放運動）派系控制，並由後者的領袖阿巴斯（Mahmoud Abbas）擔任自治政府主席。

正如今次事件相同，哈馬斯多年來都以「自衛」為由，與以軍駁火。報道提到，哈馬斯不時在住宅區向以色列發射火箭，同時亦在民居設立指揮中心，利用平民作為掩護。

卡塔爾國王哈馬德曾在2012年訪問加沙地帶，並與哈馬斯政治領袖哈尼亞會晤。.（Getty Images）

加沙地帶是全球人口最密集的地區，它與以色列接壤，同時面向地中海，惟區內經濟接近完全孤立，大部分人口都是活於貧困環境，並倚賴外國的人道援助。哈馬斯在如此環境下，獲卡塔爾提供超過18億美元資助，時任國王哈馬德（Hamad bin Khalifa Al-Thani）更在2012年訪問當地，成為首位到訪加沙地帶的國家元首。另外該組織亦獲土耳其的支持。

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）控制的加沙地帶，人口約有200萬。哈馬斯曾與以色列多次戰爭，衝突則不計其數。（Reuters）

哈馬斯多年來都倚賴伊朗供應的火箭，不過中東專家欣茨（Fabian Hinz）指出，加沙地區的不同武裝組織都擴大火箭儲備，以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）早前引用當地情報消息指，哈馬斯估計有5000至6000枚火箭，與哈馬斯合作的巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestian Islamic Jihad Group）則可能有8000枚火箭。

欣茨亦提到，哈馬斯曾秘密挖掘地下隧道，由蘇丹經埃及偷運武器，惟開羅方面近年加強打擊，但推斷該組織獲外來援助下，在當地自行生產火箭。