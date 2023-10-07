哈馬斯空襲以色列+攻入境內傳挾持人質　以：戰爭狀態｜持續更新

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動，從加沙地帶發射逾5000枚火箭彈襲擊以色列，至少1人死亡、逾百人受傷，也有巴勒斯坦槍手潛入以色列南部地區開槍，傳有以色列人遭挾持。以方封鎖靠近加沙的公路。本文會持續更新最新情況。



1557：以色列《國土報》（Haaretz）報道，耶路撒冷及附近社區也傳出防空警報聲。

1552：以色列國防軍發言人表示，從加沙地帶發射攻擊以色列發射的火箭彈達到約2200枚，批評恐怖份子透過「海、陸、空」滲透攻擊。

發言人指由於安全局勢，以軍將動員數以萬計的以色列陸軍後備人員。

1549：路透社引述目擊者指，加沙中部及加沙市傳出爆炸聲。

1548：以色列國防軍稱，針對哈馬斯突襲以色列，國防軍發動「鐵劍行動」（Operation Iron Swords）回應。

巴勒斯坦哈馬斯2023年10月7日突襲以色列，圖為以色列雷霍沃特（Rehovot）冒煙（Reuters）

1529：哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniya）7日發聲明稱，武裝份子正在領導一場「英勇的戰役」，旨在保衛位於耶路撒冷的阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）、聖地和（巴勒斯坦）囚犯。

1519：以色列時報（Times of Israel）引述當地醫院表示，以色列中部與南部有超過100人因空襲受傷。

在同時較早前，以色列救護車服務指有1名女子死於空襲。

2023年10月7日，哈馬斯宣布新軍事行動，以色列特拉維夫有建築物起火（Reuters）

以色列警方：南部21個衝突地點

1515：以色列警察局長沙卜泰（Kobi Shabtai）表示，以色列正處於戰爭狀態，受到來自加沙地帶的大規模襲擊。他指以色列南部目前有21個「活躍的高度衝突地點」（active high confrontation locations）。

1509：以色列《國土報》（Haaretz）報道，以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）表示哈馬斯犯下重大錯誤，又指「我們處於戰爭狀態」（We are in a state of war）。

1500：以色列軍方表示封鎖靠近加沙一帶的道路。