哈馬斯空襲以色列+攻入境內傳挾持人質　以：戰爭狀態｜持續更新

以色列與巴勒斯坦局勢升溫,巴勒斯坦武裝組織哈馬斯(Hamas)10月7日發動名為「阿克薩洪水」(Al-Aqsa Flood)的突襲軍事行動,從加沙地帶發射逾5000枚火箭彈襲擊以色列,至少1人死亡、逾百人受傷,也有巴勒斯坦槍手潛入以色列南部地區開槍,傳有以色列人遭挾持。以方封鎖靠近加沙的公路。本文會持續更新最新情況。



1557:以色列《國土報》(Haaretz)報道,耶路撒冷及附近社區也傳出防空警報聲。

1552:以色列國防軍發言人表示,從加沙地帶發射攻擊以色列發射的火箭彈達到約2200枚,批評恐怖份子透過「海、陸、空」滲透攻擊。

發言人指由於安全局勢,以軍將動員數以萬計的以色列陸軍後備人員。

1549:路透社引述目擊者指,加沙中部及加沙市傳出爆炸聲。

1548:以色列國防軍稱,針對哈馬斯突襲以色列,國防軍發動「鐵劍行動」(Operation Iron Swords)回應。

巴勒斯坦哈馬斯2023年10月7日突襲以色列,圖為以色列雷霍沃特(Rehovot)冒煙(Reuters)

1529:哈馬斯領袖哈尼亞(Ismail Haniya)7日發聲明稱,武裝份子正在領導一場「英勇的戰役」,旨在保衛位於耶路撒冷的阿克薩清真寺(Al-Aqsa Mosque)、聖地和(巴勒斯坦)囚犯。

1519:以色列時報(Times of Israel)引述當地醫院表示,以色列中部與南部有超過100人因空襲受傷。

在同時較早前,以色列救護車服務指有1名女子死於空襲。

2023年10月7日,哈馬斯宣布新軍事行動,以色列特拉維夫有建築物起火(Reuters)

以色列警方:南部21個衝突地點

1515:以色列警察局長沙卜泰(Kobi Shabtai)表示,以色列正處於戰爭狀態,受到來自加沙地帶的大規模襲擊。他指以色列南部目前有21個「活躍的高度衝突地點」(active high confrontation locations)。

1509:以色列《國土報》(Haaretz)報道,以色列防長加蘭特(Yoav Gallant)表示哈馬斯犯下重大錯誤,又指「我們處於戰爭狀態」(We are in a state of war)。

1500:以色列軍方表示封鎖靠近加沙一帶的道路。