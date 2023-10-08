以色列正式向哈馬斯宣戰　衝突至今造成逾900人死亡｜持續更新

以色列與巴勒斯坦局勢升溫，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日早上發動名為「阿克薩洪水」（Al-Aqsa Flood）的突襲軍事行動以來，至少600名以色列人死亡，232名巴勒斯坦人死亡。本文持續更新最新情況。



圖為10月8日，加沙地帶有建築物被擊中爆炸，出現大量濃煙。（Reuters）

22:35 以色列內閣通過投票，正式向哈馬斯宣戰，這是1973年贖罪日戰爭以來，以巴再次爆發戰爭。

22:20 以色列方稱以巴衝突至今已造成600多人死亡，連同早前加沙所稱的死傷數字，衝突至今已造成雙方超過900人死亡。

21:45 約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al Hussein）表示，有必要加強外交努力，防止以巴衝突升级，對地區安全造成危險影響。

21:20 美國國務卿布林肯表示，美國正等待以色列的要求，並會在稍後時間宣布相關消息和決定。布林肯同時指出，有消息指有美國人在衝突中死亡，正在證實相關消息。

21:15 土耳其外交人員表示，土耳其與西班牙及約旦外長通電話，討論以色列與哈馬斯之間的衝突。安卡拉表示願意在戰事蔓延到更廣泛地區之前協助緩和局勢。

20:30 以色列總理內塔尼亞胡辦公室宣布，安全內閣7日晚投票決定讓以色列正式進入戰爭狀態，可進行重大軍事活動。

20:15 以色列駐土耳其大使莉蓮（Irit Lillian）指，現在談論以色列和哈馬斯之間的調解提議是為時過早。她指以色列受到的攻擊顯示，哈馬斯不應在土耳其或其他地方存在。

20:10 以媒稱，以色列最少有600人死亡。

20:00 黎巴嫩國家通訊社稱，由黎巴嫩真主黨在南部邊境有領土爭議地區設立、以帳篷組成的哨所被以色列無人機摧毀，其後真主黨已設立新帳篷。以軍8日說，以方無人機擊中薩巴阿（Shebaa）Har Dov區的一個黎巴嫩真主黨哨所。

19:45 羅馬尼亞協助346名公民以及一些外國人撤離以色列，他們分乘兩個航班離開。

19:20 以色列電視台報道，因哈馬斯襲擊造成的死亡已超過400人，另有2,000多人受傷。

18:50 教宗方濟各呼籲巴勒斯坦結束對以色列的襲擊，稱恐怖主義和戰爭不會解決任何問題，只會給無辜的人們帶來更多的痛苦和死亡：「戰爭只會導向失敗，讓我們為以色列和巴勒斯坦的和平祈禱。」

17:35 以色列駐北京大使館官員表示，以色列希望中國對哈馬斯進行「更強烈的譴責」，官員表示：「當人們在街頭被殺時，現在不是呼籲兩國解決方案的時候。」

17:30 巴勒斯坦政府提交一份備忘錄，呼籲召開阿拉伯聯盟外長級緊急會議，討論是次衝突。巴勒斯坦通訊社 WAFA 報道，召開會議的目的是「以色列對巴勒斯坦人民的野蠻和持續侵略，包括數千名定居者對阿克薩清真寺的衝擊升級」。

以巴衝突：圖為2023年10月7日，巴人在加沙地帶射火箭之際，以警與其他保安部隊人員在特拉維夫一處執勤。（Reuters）

16:40 哈馬斯称稱10月8日向以色列南部城市斯德羅特發射了100枚火箭彈。

15:40 以色列国防軍稱，自哈馬斯發動動攻擊以来，以色列死亡人數已上升至350人。

15:35 加沙地帶衛生部門表示，共有313名巴勒斯坦人死亡，另外有逾2,000人受傷。

15:20 以色列軍方稱，有數百名巴勒斯坦武裝分子戰死，數十人被俘。

14:40 哈馬斯武裝組織稱，其戰鬥人員仍在以色列境內多個地點與以方激烈衝突，戰鬥仍在繼續。

14:25 加沙地帶衛生部門表示，在過去的24小時，有256名巴勒斯坦人死亡，包括20名兒童。另外有1,788人受傷。

1315 黎巴嫩真主黨（Hezbollah）聲稱向以色列佔領的舍巴農場（Shebba Farms）發射火箭和炮彈。

1221 以色列軍方指，當地北部被來自黎巴嫩的榴彈砲攻擊，以軍隨即轟炸該炮火來源回應。

1051 中國外交部表示關切以巴緊張局勢加劇和暴力升級，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民 ，防止局勢進一步惡化。 以巴衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前。 平息衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。 國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。北京方面會繼續與國際社會一同為此不懈努力。

1038 以色列駐希臘大使館表示，正安排駐當地的後備軍人回國，加入對哈馬斯的戰爭。

0936 美國聯邦航空局（FAA）向美國的航空公司及機師呼籲，駛經以色列上空時需加倍小心。

0730 希伯來文傳媒引述醫療官員稱，迄今已有超過300名以色列人死亡。

0630 哈馬斯軍事發言人發聲明稱，被劫持到加沙的人質數量「比內塔尼亞胡想像的要多很多倍」，且他們被關押在不同的地點。這名發言人敦促以色列不要做出「誤判」，稱「發生在加薩地帶人民身上的事情，將同樣發生在（人質）身上。」

0600 以色列衞生部指，截至7日晚上11時30分（香港時間8日上午4時30分），至少1,590名以色列人在哈馬斯襲擊中受傷，其中19人情況危殆，293人重傷，315人中度受傷，715人病情輕微，20人因嚴重焦慮症接受治療，181人正接受醫療評估，相信死亡人數已增至250人，預計這個數字還會繼續上升。

0530 尼泊爾外交部發聲明稱，哈馬斯襲擊以色列南部，造成11名尼泊爾農業學生受傷，其中兩人傷勢嚴重。

0500 以色列總理內塔尼亞胡在全國演講中表示，以色列將動用全部力量摧毀哈馬斯，呼籲加沙居民馬上離開。哈馬斯官員則稱，他們的襲擊才剛剛展開。

以巴衝突：圖為2023年10月7日，以色列鐵穹反導系統攔截從加沙地帶發射的火箭。（Reuters）

0430 德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在X（前稱Twitter）發布柏林地標勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）的相片，相片顯示勃蘭登堡門亮起代表以色列國旗的藍白色燈光，以示支持以色列。

0400 以色列總理內塔尼亞胡感謝拜登毫無保留的支持，稱以色列面臨充滿挑戰的日子但會獲勝。

0330 路透社引述外交消息稱，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）與美國務卿布林肯（Antony Blinken）討論以巴衝突。

0300 美國總統拜登就這次以巴衝突發表講話，稱美國將永遠支持以色列，美國對以色列安全支持堅如磐石，自己會與以色列總理內塔尼亞胡保持密切聯繫。巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）則在電話中告訴美國國務卿布林肯（Antony Blinken），對巴勒斯坦的不公義正推動衝突走向「爆炸」。

0230 以色列衞生部指，至少1,104 名以色列人在哈馬斯襲擊中受傷，其中17人情況危殆，200人重傷，226人中度受傷，142人正接受醫療評估，死亡人數已增至200人，預計這個數字還會繼續上升。

0200 以色列軍方發言人表示：「我們已為北部地區的（局勢）升級做好準備。」

0145 《以色列時報》引述醫療官員及衞生部稱，雙方衝突迄今導致逾150名以色列人死亡，1,104名以色列人受傷。以色列傳媒N12其後指，至少200名以色列人在哈馬斯襲擊中喪生。由哈馬斯控制的加沙衞生部則指，至少232名巴勒斯坦人喪生，1,697人受傷。

一把衝突：圖為2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）從加薩地帶向以色列發射火箭。（Reuters）

0130 哈馬斯稱，已向特拉維夫發射150枚火箭。《以色列時報》也報道，哈馬斯的火箭再次射向特拉維夫及周邊地區，特拉維夫上空傳出巨大的爆炸聲響，這次火箭襲擊至少造成9名平民受傷。

0115 巴勒斯坦傳媒報道，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）的住宅遭以色列空軍轟炸。

0100 以色列能源部長卡茨（Israel Katz）簽署命令，指示以色列電力公司切斷對加沙地帶的電力供應。加沙地帶在很大程度上依賴以色列和燃料進口來獲得電力。

0044 美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）通電話，奧斯汀表示會堅決支持以色列國防軍及以色列人民。

0030 美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話後發聲明說：「我向內塔尼亞胡總理表明，我們隨時做好準備，為以色列政府和人民提供一切恰當的支援手段。」

0001 由哈馬斯控制的加沙衞生部指，自7日上午發動襲擊以來，已有198名巴勒斯坦人死亡，1610人受傷。以色列衞生部則表示，至少100名以色列人死亡，908人受傷。