以巴衝突升級致雙方死亡逾百人　中東和美歐國家反應不一致

當地時間10月7日凌晨，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）向以色列境內發射數千枚火箭彈，多名以軍士兵和平民被俘虜至加沙。根據以色列衞生部消息，攻擊已造成以境內至少100人死亡，逾900人受傷。



同時，巴勒斯坦衛生部通報稱，以色列對加沙走廊進行多次空襲導致死亡的人數上升至198人，超過1,600人受傷。

2023年10月17日，哈馬斯宣布向以色列發動攻擊，圖為以色列南部起火（Reuters）

巴以衝突緊張局勢驟然升級，多國高度關注，美國、俄羅斯、歐洲方面以及沙地阿拉伯和伊朗這兩大中東國家紛紛對此事件作出回應。當地時間10月7日，美國有線新聞網絡（CNN）援引白宮國家安全委員會發言人的聲明報道稱，美國「明確譴責」哈馬斯發動的襲擊，並與以色列政府和人民站在一起。

根據「今日俄羅斯」（RT）報道，同日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃呼籲巴勒斯坦和以色列立即停火，她指出，這場衝突已經持續了75年，武力方式的解決途徑已然行不通，只能透過政治和外交手段來解決。

2023年10月7日，在哈馬斯突擊以色列後，以方大舉還擊空襲加沙，圖為加沙（Reuters）

當地時間10月7日，沙地阿拉伯外交部發布聲明稱，沙地阿拉伯正密切關注一些巴勒斯坦派別和以色列佔領部隊之間前所未有的局勢發展，呼籲雙方立即停止衝突升級，保護平民並保持克制。

聲明稱，沙地阿拉伯曾多次警告，由於以色列持續佔領、剝奪巴勒斯坦人們的合法權利，以及一再對其聖地進行有系統地挑釁，局勢有爆發的危險。沙地阿拉伯方面表示，再次呼籲國際社會承擔責任，啟動一個可信任的和平進程，最終實現兩國解決方案，以實現該地區安全與和平，並保護平民。

根據路透社、《以色列時報》引述半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報道，伊朗最高領導人哈梅內伊的高級軍事顧問葉海亞·拉希姆·薩法維（Yahya Rahim Safavi）表示，支持哈馬斯對以色列發動的「阿克薩洪水」行動，稱這是「驕傲的行動」。

2023年10月7日哈馬斯突襲以色列後，有巴勒斯坦槍手把以色列車輛帶到加沙地帶北部並燒車，一名男孩在旁邊高叫（Reuters）

此外，伊朗外交部發言人卡納尼表示，哈馬斯當天發動的攻擊行動證明，巴勒斯坦人面對以色列的信心增強。「今天的行動標誌着抵抗和針對佔領者的武裝行動翻開新篇章。」

卡達外交部則表示，以色列應獨自對與巴勒斯坦人民之間不斷升級的暴力事件負責，卡達呼籲雙方保持最大限度的克制。

科威特外交部也對以色列和巴勒斯坦之間的事態發展表示「嚴重關切」，並指責以色列「公然攻擊」。科威特外交部在一份聲明中，呼籲國際社會阻止以色列「佔領的挑釁行為」和「擴大定居點的政策」。

伊拉克政府官方發言人的聲明表示，巴勒斯坦人民當天採取的軍事行動，是「猶太復國主義佔領當局」數十年來「系統性壓迫」的自然結果。聲明還警告說，當前局勢的持續升級，可能會影響該地區的穩定。

圖為2023年2月27日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）訪英，抵達溫莎的市政廳外。（Reuters）

同時，歐盟委員會主席馮德萊恩、歐盟外交與安全政策資深代表博雷利（Josep Borrel），以及包括法國、德國、英國、波蘭、荷蘭、拉脫維亞等歐洲國家，則對哈馬斯針對以色列發動的攻擊予以譴責。

日本外交部也譴責哈馬斯和巴勒斯坦其他武裝團體襲擊以色列，並敦促各方保持最大克制，以防止局勢升級。據印度教徒報（The Hindu）報道，印度總理莫迪當天譴責哈馬斯對以色列發動了「恐怖襲擊」，並表示「在這個困難的時刻，我們聲援以色列」。

烏克蘭總統澤倫斯基10月7日在社群媒體上發文，譴責哈馬斯對以色列發動的「恐怖攻擊」。他也表示，以色列自衛的權利「不容置疑」。

當地時間10月7日，黎巴嫩真主黨發表聲明稱，正密切關注加沙局勢，「並正與哈馬斯的領導層直接接觸」。黎巴嫩真主黨表示，哈馬斯當天的行動是對以色列持續佔領的果斷回應，也是在向那些尋求與以色列實現關係正常化的人發出信號。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

