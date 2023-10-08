以色列哈馬斯衝突升級「打開地獄之門」22處激戰中　美國竟商軍援

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）對以色列發動近年來規模最大的突襲，以色列隨後對加沙展開大規模反擊，現已在兩地造成至少300人死亡、2000多人受傷。



綜合法媒和美國廣播公司（ABC）報道，以巴衝突於星期六（10月7日）出現近幾十年來最血腥的一次升級，以色列總理內坦亞胡當天宣布國家進入戰爭狀態。巴勒斯坦衛生部說，加沙已有232人死亡、1790人受傷；以色列衛生部說，有100多人死亡、900多人受傷。

根據軍方聲明，以色列軍隊和數百名哈馬斯戰士在以色列至少22個地點展開槍戰，與「數百名」巴勒斯坦武裝份子作戰，交火一直持續到深夜，其中至少有兩個地點發生劫持人質事件。

軍方稱，「恐怖分子橫衝直撞，闖入民宅並屠殺平民」，以色列有1000多人被槍彈或3000多枚火箭彈擊傷。以色列陸軍少將阿利揚（Ghasan Alyan）說，哈馬斯已經「打開了地獄之門」。

以色列國營電力公司已經切斷了對加沙的電力供應。加沙北部星期六有數百人攜帶食物和毯子逃離家園。

圖為2023年8月27日，以色列旅遊部長卡茨（Haim Katz，左）與該國總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席內閣會議。（Reuters）

以巴衝突升級後，包括美國在內的國際多方紛紛對事態發表評論。美國總統拜登星期六與以色列總理內塔尼亞胡通話後說，美方會為以色列提供「一切適當的支持手段」，並警告「以色列的任何敵對方」切勿趁亂行動。

與此同時，伊朗方面則對哈馬斯的攻擊表示「祝賀與支持」。路透社星期天（8日）報道，美國共和黨籍佛羅里達州州長德桑蒂斯說，伊朗協助哈馬斯對以色列的戰爭，他也指責拜登政府對伊朗的寬鬆政策起了鼓動作用，而以色列如今在為這些政策埋單。

不過，美國高級官員表示，美國並未掌握任何證據表明伊朗參與了哈馬斯在以色列的「具體」襲擊。

此外，美國國務卿布林肯在衝突爆發後與埃及、沙特外交部門進行通話，強調在這次事件上各方須要展開協調，「哈馬斯針對以色列的恐怖攻擊亟需立刻停止」。

白宮官員說，有關美國給予以色列軍事幫助的討論「正在進行中」，華府最快可能於當地時間星期天宣布相關舉措，但眼下美國沒有眾議院議長，國會的角色可能讓情況複雜化。

本文獲《聯合早報》授權轉載

