哈馬斯火箭亂槍掃射以色列音樂節　數百人田野奔跑逃亡

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月7日向以色列發動突襲遭反擊後，兩國至今逾500人死亡。美媒同日報道，哈馬斯武裝分子在雷伊姆基布茲（Kibbutz Re’im）開槍攻擊參加音樂節的民眾，數百人奔跑逃生。當地媒體指，事件造成數十人死亡。



美媒7日報道，當日加沙地帶（Gaza）附近的農村地區雷伊姆正舉行戶外音樂活動，參加者通宵起舞，慶祝猶太教住棚節（Sukkot），直至黎明時分，現場開始響起警報聲和炮火聲。

報道引述倖存者Tal Gibly稱，武裝分子約在早上6時半起發射火箭彈，參與者「甚至無任何地方可以躲藏，因為我們身在開放空間，每個人都非常驚慌，開始收拾自己的物品。」

參加者隨即駕車逃生，但因人數眾多造成擠塞，車輛難以移動，槍聲就在其時響起。Gibly指，當時聽見車外有人高聲叫人快走，她和朋友陷入恐慌，立即棄車逃生。

網絡影片可見，數百名民眾在一片空曠的田野上亡命奔跑，後方傳來密集槍響。影片後段疑似拍到有人倒下，未知是為了躲避槍擊，還是被子彈擊中。

以色列電視12台（Chaanel 12）同日晚報道，當地正移送數十具遺體，以開始身份辨認程序。